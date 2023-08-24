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В Великобритании выпустили памятные монеты к годовщине смерти Джона Толкина

Виктория Шанина
Сегодня в 17:11

В Великобритании в оборот ушли коллекционные монеты, посвященные Джону Р.Р.Толкину. Их выпуск приурочен к 50-летию со дня смерти писателя, сообщается на официальном сайте Королевского монетного двора.

Монеты отчеканены в трех варианты. Две из них серебряные — стоимостью 77,5 фунта стерлингов (около 9200 рублей по текущему курсу) и тиражом 4500 штук и стоимостью 127,5 фунта (15 200 рублей), их сделали 2000.

Третий вариант самый редкий — всего 200 экземпляров. Они сделаны из золота и стоят 1250 фунтов стерлингов (почти 150 тыс. рублей).

На всех монетах выгравированы рунический рисунок и портрет Толкина в профиль. А также строчка из романа «Властелин Колец»: «Скитальцы не все пропадают». Надписи вокруг портрета гласят: «Писатель. Поэт. Ученый», там же указаны годы жизни писателя — 1892–1973.

«Дж. Р.Р.Толкин и по сей день остается обожаемым читателями. Он был не только талантливым писателем, но и искусным поэтом, широко уважаемым филологом и художником-любителем», — пишет монетный двор.

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