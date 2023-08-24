В Великобритании выпустили памятные монеты к годовщине смерти Джона Толкина

На всех монетах выгравированы рунический рисунок и портрет Толкина в профиль. А также строчка из романа «Властелин Колец»: «Скитальцы не все пропадают». Надписи вокруг портрета гласят: «Писатель. Поэт. Ученый», там же указаны годы жизни писателя — 1892–1973.