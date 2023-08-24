Реклама
Новости

В Подмосковье на мужчину, ударившего девушку за короткие шорты, завели уголовное дело об экстремизме

Семён Гудошников
Сегодня в 16:27

Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело об экстремизме на 20-летнего Шахзода Джурабоева, который напал на девушку из‑за коротких шорт. Об этом говорится на сайте ведомства.

Мужчину подозревают по пункту «а» части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти или вражды по признаку пола, совершенное с применением насилия). Максимальное наказание по такому обвинению — шесть лет лишения свободы.

По версии следствия, 23 августа подозреваемый увидел незнакомую девушку во дворе дома в рабочем поселке Нахабино. Она была одета в открытую спортивную одежду — шорты и майку, в связи с чем у мужчины «возник умысел, направленный на унижение достоинства по признаку пола, с применением насилия».

«Он высказал в адрес девушки требование о недопустимости лицам женского пола появляться в общественных местах в открытой одежде, после чего нанес ей один удар кулаком в область лица», — говорится в сообщении ведомства.

Потерпевшая, 21-летняя Фаина, рассказывала, что вышла на утреннюю пробежку по парку рядом с ЖК «Красногорский», когда к ней подошел мужчина и ударил со словами: «Ты че так выглядишь?» Фаина отметила, что пыталась убежать, но молодой человек начал ее преследовать.

Прохожий пытался объяснить нападавшему, что Фаина просто занимается спортом: «Она бегает, она спортсменка!» Однако в ответ он услышал, что девушки не должны так выглядеть и не могут быть спортсменками.

Джурабоева задержали. Официальная представительница МВД Елена Волк заявила, что против него возбудили уголовное дело о хулиганстве (пункт «а» части 1 статьи 213 УК). На допросе Джурабоев заявил, что ударил девушку, чтобы «спасти ее от греха».

расскажите друзьям
теги
Следственный комитет
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»