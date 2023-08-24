В Подмосковье на мужчину, ударившего девушку за короткие шорты, завели уголовное дело об экстремизме

Потерпевшая, 21-летняя Фаина, рассказывала, что вышла на утреннюю пробежку по парку рядом с ЖК «Красногорский», когда к ней подошел мужчина и ударил со словами: «Ты че так выглядишь?» Фаина отметила, что пыталась убежать, но молодой человек начал ее преследовать.