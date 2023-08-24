В Подмосковье на мужчину, ударившего девушку за короткие шорты, завели уголовное дело об экстремизме

Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело об экстремизме на 20-летнего Шахзода Джурабоева, который напал на девушку из‑за коротких шорт. Об этом говорится на сайте ведомства.
Мужчину подозревают по пункту «а» части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти или вражды по признаку пола, совершенное с применением насилия). Максимальное наказание по такому обвинению — шесть лет лишения свободы.
По версии следствия, 23 августа подозреваемый увидел незнакомую девушку во дворе дома в рабочем поселке Нахабино. Она была одета в открытую спортивную одежду — шорты и майку, в связи с чем у мужчины «возник умысел, направленный на унижение достоинства по признаку пола, с применением насилия».
«Он высказал в адрес девушки требование о недопустимости лицам женского пола появляться в общественных местах в открытой одежде, после чего нанес ей один удар кулаком в область лица», — говорится в сообщении ведомства.
Потерпевшая, 21-летняя Фаина, рассказывала, что вышла на утреннюю пробежку по парку рядом с ЖК «Красногорский», когда к ней подошел мужчина и ударил со словами: «Ты че так выглядишь?» Фаина отметила, что пыталась убежать, но молодой человек начал ее преследовать.
Прохожий пытался объяснить нападавшему, что Фаина просто занимается спортом: «Она бегает, она спортсменка!» Однако в ответ он услышал, что девушки не должны так выглядеть и не могут быть спортсменками.
Джурабоева задержали. Официальная представительница МВД Елена Волк заявила, что против него возбудили уголовное дело о хулиганстве (пункт «а» части 1 статьи 213 УК). На допросе Джурабоев заявил, что ударил девушку, чтобы «спасти ее от греха».