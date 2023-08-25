«Дружеский договор»: 11 историй тех, кто договорился пожениться после 30, и что из этого вышло

Иногда друзья заключают между собой полушутливый пакт, что, если к 30 годам они не встретят свою любовь, то женятся друг на друге. Иногда эти обещания действительно воплощаются в жизнь, а иногда люди вовсе перестают общаться — об этом говорит опыт пользователей реддита, которые делятся своими историями. Собрали 11 самых любопытных.
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«Она предложила мне такой договор пять лет назад. Я сказал: почему бы просто не попробовать встречаться сейчас? Мы так и сделали. Сейчас мы женаты. Зачем ждать?» — BaldToads
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«Наш с договор звучал так: „Если мы будем одиноки в 65, то просто съедемся — как минимум мы нравимся друг другу“. Мы познакомились на первом курсе университета и с тех пор были близкими друзьями. Съехаться мы не успели: она умерла от рака молочной железы в 63 года. Скучаю по ней каждый день», — Nagsheadlocal
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«Я поцеловал ее этим утром, когда уходил на работу, мы поженимся через три дня. Без шуток, мы заключили пакт, через несколько лет встретились в мой 31-й день рождения, который за три дня до ее 30-го. Мы пошли на свидание и с тех пор не проводили ни одной ночи порознь», — ArcAddict
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«Мой бывший коллега заключил подобный пакт со своей девушкой на выпускном вечере в старших классах школы. После этого они не общались около семи лет. Встретились на юбилейной встрече выпускников. Поженились два года спустя. Сейчас у них двое детей, скоро будет третий, и они очень счастливы. Было здорово наблюдать, как разворачивается эта история», — Accountabili_Buddy
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«Мы не стали долго ждать. Заключили сделку в 23. Поженились в 25. И вот уже тринадцать лет мы живем вместе», — DixonJorts
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«Мой друг и его жена однажды сели и вспомнили договор, который заключили, когда им было по 18: тогда они пообещали друг другу пожениться, если к 30 годам будут одиноки. „Что ж, сейчас нам 30, ты хотела бы попробовать встречаться?“ Прошло пять лет, сейчас они счастливы в браке, я понятия не имею, почему они не начали встречаться много лет назад, но это не мое дело», — sweetlunalace
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«Мы в шутку заключили пакт, когда нам было по 15. Мы окончили среднюю школу, он заводил отношения с другими девушками, а я была одинока до 23 лет, пока не встретила парня, с которым встречаюсь по сей день. В этом году он расстался со своей девушкой и сказал, что любит меня и больше не может дружить, потому что это слишком тяжело для него. Ситуация отстой, но я желаю ему всего наилучшего», — Caramel_Kind
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«Он мой лучший друг. Я не думаю, что мы когда‑нибудь поженимся: мы стали очень разными людьми с тех пор, как заключили эту сделку. Но я восхищаюсь тем, как он строит свою жизнь и добивается своих целей в карьере. Я просто обожаю того человека, в которого он превратился!» — caitlinhazel
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«Она замужем за моим хорошим другом. Но я только что развелся, так что, может быть, мы вернемся к этому договору в наши 40? Ладно, просто шучу», — weezeloner