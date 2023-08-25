«Дружеский договор»: 11 историй тех, кто договорился пожениться после 30, и что из этого вышло

«Мы в шутку заключили пакт, когда нам было по 15. Мы окончили среднюю школу, он заводил отношения с другими девушками, а я была одинока до 23 лет, пока не встретила парня, с которым встречаюсь по сей день. В этом году он расстался со своей девушкой и сказал, что любит меня и больше не может дружить, потому что это слишком тяжело для него. Ситуация отстой, но я желаю ему всего наилучшего», — Caramel_Kind