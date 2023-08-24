Семью с 17 детьми, оставшуюся без дома из‑за ошибки коммунальщиков, временно поселили в школу

В городе Пионерском Калининградской области семья Морозовых была вынуждена переехать в спортзал начальной школы из‑за ошибки коммунальщиков. Но 1 сентября начнутся занятия, и людям придется искать новое жилье, пишет издание «Подъем» со ссылкой на Ларису Морозову.
В семье Морозовых 17 детей, некоторые из них приемные. Их дом треснул в ходе проведения дренажных работ, которые организовала администрация Пионерского.
Городские власти предлагали семье переехать в другой муниципальный округ, но они отказались, ведь тогда пришлось бы уезжать без отца.
«Нам предложили переехать в кризисный центр матери и ребенка. Но без мужа. Ну как так? Мы семья. Муж будет где‑то отдельно искать жилье? Дети все отказались. Как мы без папы? Тем более никто не знает, на какое это время. Утром звонил прокурор, спрашивал, согласны ли мы на такой вариант. Мы согласны, но только всей семьей», — рассказывает Лариса.
По ее словам, расставаться с семьей и идти в новую школу в другом округе дети не готовы. «Дети здесь привыкли. У них и так психологическая травма, у нас дети вообще тяжелые. Их уже бросали. Брали в семью и бросали, а мы потом забирали. У них двойная травма. И сейчас их опять в новый коллектив в школе, без друзей. Мы отказались», — добавила она.
В школе Морозовым выделили раскладушки, душ и еду. Там они уже две недели, но скоро лето закончится, и после начала занятий семье придется куда‑то переехать.
«Вообще никакой информации нет. Как мы жили в спортзале начальной школы, так и живем. <…> Звонит прокурор, и следственный комитет интересуется. А наши власти вообще молчат. <…> Живем в неведении. Не знаем, что завтра будет», — говорит Морозова.