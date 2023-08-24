Семью с 17 детьми, оставшуюся без дома из‑за ошибки коммунальщиков, временно поселили в школу

По ее словам, расставаться с семьей и идти в новую школу в другом округе дети не готовы. «Дети здесь привыкли. У них и так психологическая травма, у нас дети вообще тяжелые. Их уже бросали. Брали в семью и бросали, а мы потом забирали. У них двойная травма. И сейчас их опять в новый коллектив в школе, без друзей. Мы отказались», — добавила она.