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Диджей-сеты на фоне водопадов и прогулка в горах: в Сочи пройдет фестиваль New Star Weekend

Виктория Шанина
Сегодня в 14:17

С 21 по 24 сентября Олимпийская деревня сочинского горного курорта «Роза Хутор» станет площадкой уже второго ежегодного фестиваля New Star Weekend. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы ивента.

В живописном месте гостей будет ждать много музыки. Помимо четырех постоянных сцен, где с лайвами выступят Blizkey, Меджикул, Symbol и Fck Stereotypes, приглашенные диджеи сыграют свои сеты на фоне водопадов.

Пройдет и серия спортивных событий, а также Party Hike со звездным гидом. Гости поднимутся от горной Олимпийской деревни до отметки в 1600 метров над уровнем моря. На финише их ждет камерный концерт от гостя, имя которого пока держится в секрете.

Также в программе йога в горах и показы фильмов на закате. Украсят события арт-объекты и ночные световые инсталляции. Все активности будут объединены концепцией «The Waterfall».

«Ее название отражает философию осеннего фестиваля — столкновение двух констант. Одна из них — это непоколебимые горы с тысячелетней историей, другая — переменчивые потоки воды, олицетворяющие неопределенность и изменения нового времени», — говорят организаторы.

Купить билеты на события фестиваля можно на сайте «Афиши».

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