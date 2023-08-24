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Warner Bros. переиздаст три фильма Зака Снайдера для DC в формате 4К

Виктория Шанина
Сегодня в 12:13

Warner Bros. Home Entertainment запланировал повторный выпуск трилогии Зака Снайдера во вселенной DC в улучшенном качестве. Об этом пишет Comic Book.

Студия переиздаст ленты «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (расширенную версию) и «Лига справедливости Зака Снайдера». Все фильмы можно будет посмотреть в формате 4К.

Все картины объединят в одну коллекцию — приобрести их для просмотра можно только все вместе на дисках. На площадке Amazon уже доступен предзаказ.

В карточке товара отмечается, что в набор входит восемь дисков. Дата релиза запланирована на 3 октября этого года.

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