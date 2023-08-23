Устройство пространственного маневрирования, сокращенно УПМ, используется в аниме для сражения с титанами. Этот гаджет при помощи газового механизма выстреливает тросами с цепкими гарпунами. Боец может маневрировать на тросах, сражаясь с титанами в воздухе, чтобы в конечном счете добраться до задней части шеи гиганта и нанести ему решающий удар.