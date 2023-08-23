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Блогер воссоздал УПМ из «Атаки титанов» — «взлетел» на стену и сразил надувного гиганта

Семён Гудошников
Вчера в 23:16

Блогер Джейк Лейзер (JLaservideo), прославившийся созданием гаджетов из кино, воссоздал УПМ из аниме-сериала «Атака титанов». Видео с процессом разработки и тестированием он опубликовал у себя на ютьюб-канале.

Устройство пространственного маневрирования, сокращенно УПМ, используется в аниме для сражения с титанами. Этот гаджет при помощи газового механизма выстреливает тросами с цепкими гарпунами. Боец может маневрировать на тросах, сражаясь с титанами в воздухе, чтобы в конечном счете добраться до задней части шеи гиганта и нанести ему решающий удар.

Для начала Лейзер разработал компьютерную модель будущего оружия вместе с креплениями. Затем он подобрал крепкие тросы и гарпуны и приступил к физическому созданию УПМ. Благо у блогера уже был опыт c подобными механизмами — он разрабатывал гаджеты из «Человека-паука».

Когда УПМ был готов, пришло время его тестов на сбалансированность, подъемную силу и скорость. В ходе испытаний устройство пришлось снабдить дополнительными механизмами.

После серии тестов разной степени успешности Джейку удалось «взлететь» на несколько метров, подняться на стену и даже уничтожить надувного гиганта.

Видео, где блогер использует УПМ, разлетелось по соцсетям. В тиктоке его ролик набрал более 21 млн просмотров.

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