Прокуратура не нашла нарушений в семье девочки, показавшей жест о помощи

Во время съемок репортажа восьмилетняя Вероника улыбалась и говорила о любви к матери и сестренке. Однако за спиной Миланы девочка активно показывала жест о помощи: она подняла руку, прижала большой палец к ладони и согнула ее несколько раз. Бывшие супруги также обвиняли друг друга в домашнем насилии.