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Прокуратура не нашла нарушений в семье девочки, показавшей жест о помощи

Семён Гудошников
Сегодня в 19:46

Прокуратура Владимирской области не нашла нарушений в семье девочки, показавшей международный жест о помощи в эфире Первого канала. Об этом отец девочки Карен Тунян рассказал изданию «Такие дела».

По его словам, в ответе прокуратуры говорится: «Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется».

Тунян сообщил, что его экс-супруга Кристина Боржова не дает видеться ему с ребенком и он не знает, где сейчас находится девочка. Мужчина утверждает, что Боржова не исполняет решение суда о порядке общения с ребенком.

«Более того, ведомство встало на ее сторону и просит отменить штрафы за предыдущие неисполнения судебного решения», — добавил он.

Тунян и Боржова участвовали в выпуске программы «Мужское/женское», который вышел в эфир Первого канала 21 июня. В центре выпуска был спор Карена и Кристины за опеку над их общей дочерью — четырехлетней Миланой.

Во время съемок репортажа восьмилетняя Вероника улыбалась и говорила о любви к матери и сестренке. Однако за спиной Миланы девочка активно показывала жест о помощи: она подняла руку, прижала большой палец к ладони и согнула ее несколько раз. Бывшие супруги также обвиняли друг друга в домашнем насилии.

Редакторы телепроекта заявили после выхода программы в эфир, что обратились в Следственный комитет. Ситуацию на контроль взяла прокуратура, к ней привлекли уполномоченных по правам детей. Мать девочки утверждала, что ребенка попросили показать жест о помощи журналисты.

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Первый каналСледственный комитет
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