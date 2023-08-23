Прокуратура не нашла нарушений в семье девочки, показавшей жест о помощи

Прокуратура Владимирской области не нашла нарушений в семье девочки, показавшей международный жест о помощи в эфире Первого канала. Об этом отец девочки Карен Тунян рассказал изданию «Такие дела».
По его словам, в ответе прокуратуры говорится: «Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется».
Тунян сообщил, что его экс-супруга Кристина Боржова не дает видеться ему с ребенком и он не знает, где сейчас находится девочка. Мужчина утверждает, что Боржова не исполняет решение суда о порядке общения с ребенком.
«Более того, ведомство встало на ее сторону и просит отменить штрафы за предыдущие неисполнения судебного решения», — добавил он.
Тунян и Боржова участвовали в выпуске программы «Мужское/женское», который вышел в эфир Первого канала 21 июня. В центре выпуска был спор Карена и Кристины за опеку над их общей дочерью — четырехлетней Миланой.
Во время съемок репортажа восьмилетняя Вероника улыбалась и говорила о любви к матери и сестренке. Однако за спиной Миланы девочка активно показывала жест о помощи: она подняла руку, прижала большой палец к ладони и согнула ее несколько раз. Бывшие супруги также обвиняли друг друга в домашнем насилии.
Редакторы телепроекта заявили после выхода программы в эфир, что обратились в Следственный комитет. Ситуацию на контроль взяла прокуратура, к ней привлекли уполномоченных по правам детей. Мать девочки утверждала, что ребенка попросили показать жест о помощи журналисты.