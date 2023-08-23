Проект петербургского депутата ZovZemliCyber победил на конкурсе видеоигр от Минобороны

Как отмечает «Ротонда», петербургский депутат начал разрабатывать проект ZovZemliCyber осенью 2021 года, за несколько месяцев до начала военной операции. Тогда он сетовал на недостаточную популярность отечественных героев эпоса у современной молодежи. Команда Балаганского планирует создать сразу несколько игр, основанных на эпосах коренных народов России.