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Проект петербургского депутата ZovZemliCyber победил на конкурсе видеоигр от Минобороны

Семён Гудошников
Сегодня в 18:57

Команда ZovZemliCyber из Петербурга выиграла на конкурсе патриотических компьютерных игр от Минобороны. Она победила в категории «Лучший проект онлайн-игры». Результаты конкурса опубликованы на сайте общества «Знание».

Как уточняет «Ротонда», разработал игру замглавы муниципального совета Купчино Константин Балаганский.

Его проект описывается как «мультижанровая онлайн-игра в жанре RPG action-adventure по мотивам бурятского героического эпоса „Гэсэр“». Название игры — «Зов Земли — Возрождение Гэсэра». Игрок проходит уровни сразу в двух реальностях: настоящем времени и далеком эпическом прошлом.

По словам Балаганского, в «Зове Земли» появится собственная валюта ZovCoin, за которую игроки смогут покупать оружие и снаряжение. Одной из целей проекта называется «развитие добродетелей, таких как сострадание, помощь ближним, уважение к старшим».

Как отмечает «Ротонда», петербургский депутат начал разрабатывать проект ZovZemliCyber осенью 2021 года, за несколько месяцев до начала военной операции. Тогда он сетовал на недостаточную популярность отечественных героев эпоса у современной молодежи. Команда Балаганского планирует создать сразу несколько игр, основанных на эпосах коренных народов России.

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