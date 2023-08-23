Проект петербургского депутата ZovZemliCyber победил на конкурсе видеоигр от Минобороны

Команда ZovZemliCyber из Петербурга выиграла на конкурсе патриотических компьютерных игр от Минобороны. Она победила в категории «Лучший проект онлайн-игры». Результаты конкурса опубликованы на сайте общества «Знание».
Как уточняет «Ротонда», разработал игру замглавы муниципального совета Купчино Константин Балаганский.
Его проект описывается как «мультижанровая онлайн-игра в жанре RPG action-adventure по мотивам бурятского героического эпоса „Гэсэр“». Название игры — «Зов Земли — Возрождение Гэсэра». Игрок проходит уровни сразу в двух реальностях: настоящем времени и далеком эпическом прошлом.
По словам Балаганского, в «Зове Земли» появится собственная валюта ZovCoin, за которую игроки смогут покупать оружие и снаряжение. Одной из целей проекта называется «развитие добродетелей, таких как сострадание, помощь ближним, уважение к старшим».
Как отмечает «Ротонда», петербургский депутат начал разрабатывать проект ZovZemliCyber осенью 2021 года, за несколько месяцев до начала военной операции. Тогда он сетовал на недостаточную популярность отечественных героев эпоса у современной молодежи. Команда Балаганского планирует создать сразу несколько игр, основанных на эпосах коренных народов России.