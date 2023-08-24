Праздничный торт не достался гостям: в разгар свадьбы на церемонии появился медведь

Когда на свадьбе Кейлин МакРосси-Мартинес и Брэндона Мартинеса в Колорадо пошел ливень, невеста забеспокоилась о том, что церемония явно идет не по плану: капли так сильно барабанят по зонтам, что трогательная речь не слышна гостям, написанные на бумаге слова клятвы расплываются от влаги, прическа, на которую потрачено много времени и денег, становится неопрятной.