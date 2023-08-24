Праздничный торт не достался гостям: в разгар свадьбы на церемонии появился медведь

Когда на свадьбе Кейлин МакРосси-Мартинес и Брэндона Мартинеса в Колорадо пошел ливень, невеста забеспокоилась о том, что церемония явно идет не по плану: капли так сильно барабанят по зонтам, что трогательная речь не слышна гостям, написанные на бумаге слова клятвы расплываются от влаги, прическа, на которую потрачено много времени и денег, становится неопрятной.
Но когда новобрачные уже разрезали в шатре торт и исполнили первый танец, оказалось, что главный «сюрприз» вечера заключается вовсе не в плохой погоде. Брат Кейлин подбежал к жениху, чтобы рассказать, что на мероприятии новый гость — дикий медведь.
На десертном столе присутствующих ждали лимонные батончики, чизкейк, брауни и печенье, но вскоре ничего из этого не осталось — животное вдоволь полакомилось сладостями. Медведя успели заснять на камеры, прежде чем охрана прогнала его. По словам невесты, свадьба проходила в городе Боулдер, где висит много предупреждений о том, что поблизости водятся хищники.
МакРосси-Мартинес утверждает, что неожиданное появление медведя лишь добавило адреналина и сделало день незабываемым для всех, кто там был. «Люди весь вечер говорили нам: „Эта свадьба была грандиозной, совершенно культовая церемония“», — рассказала невеста.