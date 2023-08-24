Стой или беги: в твиттере обсуждают стратегии поведения на эскалаторе в метро

В твиттере разгорелся новый спор: пассажиры метрополитена выясняют, как правильно вести себя на эскалаторе. @gahallan_art опубликовала твит, в котором задала читателям вопрос, не кажется ли им странным, что «из‑за людей, которым приспичило побегать по эскалатору, всем остальным приходится стоять в очереди, чтобы занять только одну сторону».
Твит набрал десятки реплаев, в которых развернулось обсуждение. Некоторые пользователи согласились с авторкой исходного поста, добавив, что им из‑за «бегунов» приходится выстаивать очереди к эскалатору в час пик. К этому добавляют, что некоторые пассажиры быстро пешком спускаются по эскалатору, но до и после этого идут медленно, а потому все равно заходят в поезд метро с теми, кто стоя ехал на ступеньках. «Ну и как бы вагоны ездят раз в минуты 3, это вам не автобус и не трамвай», — финализируют мысль о том, что спешка в метрополитене кажется неоправданной.
Другие комментаторы отстаивают точку зрения, что у пассажиров должна быть возможность быстро спуститься или подняться, если они торопятся: «это не „приспичило бегать“, это люди опаздывают», — обращаются к @gahallan_art. «Люди, которые стоят на эскалаторе, у вас что, бесконечная жизнь, что вы тратите ее на вот это?» — шутят под исходным твитом.
«Быстрее эскалатора вы не проедете, если будете [стоять] в два ряда», — утверждает @ebrie17. Тем не менее в 2019 году Московский метрополитен запускал кампанию, призванную приучить пассажиров занимать обе стороны эскалатора. Утверждалось, что очередь перед ним уменьшится на 30%. Авторы идеи ссылались на исследование, проведенное в Великобритании в 2016 году.