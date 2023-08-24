Стой или беги: в твиттере обсуждают стратегии поведения на эскалаторе в метро

Твит набрал десятки реплаев, в которых развернулось обсуждение. Некоторые пользователи согласились с авторкой исходного поста, добавив, что им из‑за «бегунов» приходится выстаивать очереди к эскалатору в час пик. К этому добавляют, что некоторые пассажиры быстро пешком спускаются по эскалатору, но до и после этого идут медленно, а потому все равно заходят в поезд метро с теми, кто стоя ехал на ступеньках. «Ну и как бы вагоны ездят раз в минуты 3, это вам не автобус и не трамвай», — финализируют мысль о том, что спешка в метрополитене кажется неоправданной.