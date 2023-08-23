Расходы на патриотическое воспитание в России выросли в три раза

На федеральный проект «Патриотическое воспитание» выделили в 2022 году 11,4 млрд рублей бюджетных средств. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заключение думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей.
В 2021 году сумма бюджетных трат на проект была в три раза меньше — 3,4 млрд рублей. А в 2022-м на него изначально собирались направить лишь 5 млрд рублей.
В прошлом году средства выделили, в частности, на зарплаты появившихся в школах советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Всего открыли 8802 таких ставки в 49 регионах России. С нового учебного года должности советников по воспитанию появятся во всех российских субъектах.
Кроме того, деньги пошли на закупку комплектов государственных символов для 11 тыс. школ, обновление экспозиционного оборудования в мультимедийных парках «Россия — моя история» и проведение всероссийского конкурса «Большая перемена».
В пресс-службе Минпросвещения заявили, что проект «Патриотическое воспитание» предполагает комплексную работу: по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, а также «поддержке интересных, качественных патриотических программ и проектов для детей и молодежи».
После начала военной операции на Украине в российское образование проникла идеология. В школах появились патриотические уроки «Разговоры о важном», где учащимся должны рассказывать о целях и задачах спецоперации, донося мысль, что граждане ДНР и ЛНР — русские люди. В школьные учебники и вопросы ЕГЭ решили добавить темы, связанные с этим. Каждая неделя в школах должна начинаться с поднятия флага и исполнения гимна. Для старшеклассников разработали учебник, в котором конфликт на Украине описывается лишь с позиции официальных российских властей. Учебник по истории для вузов с главами о военной операции собираются подготовить в течение следующего учебного года.