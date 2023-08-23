«Здесь 357 могил, все из‑под Бахмута»: на кладбище в Новосибирске открыли памятник вагнеровцам

Один из посетителей церемонии обратил внимание, что амнистированные бойцы уже создают проблемы на свободе: «Произошла такая ситуация, что два вагнеровца, алкаши конченые, залезли в автомобиль к такому же пацану, кто с „передка“, с тех мест приехал. [Украли], извиняюсь, все медали, все документы».