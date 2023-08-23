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«Здесь 357 могил, все из‑под Бахмута»: на кладбище в Новосибирске открыли памятник вагнеровцам

Максим Саблин
Сегодня в 16:31

На Гусинобродском кладбище в Новосибирске официально открыли памятник погибшим бойцам ЧВК «Вагнер», сообщает «Новосибирск онлайн».

Согласно близкому к ЧВК «Вагнер» телеграм-каналу Grey Zone, памятник был установлен не позже 26 июля. На нем высечена надпись: «Здесь захоронены бойцы ЧВК „Вагнер“, погибшие за Родину. 2022–2023».

Перед церемонией от местного цирка до кладбища проехала колонна из 70 автомобилей с флагами России и ЧВК в сопровождении сотрудников ГИБДД, пишет «Новосибирск онлайн». Его участники возложили к монументу цветы, военный священник произвел отпевание, а курсанты Новосибирского военного института дали традиционный последний салют.

«Здесь 357 могил, все из‑под Бахмута. За город Артемовск эти парни легли», — рассказал репортеру издания исполнительный директор «Силового единства Сибири» Дмитрий Болотский. Его организация координирует вернувшихся бойцов ЧВК, договаривается об операциях для раненых и помогает социальным обеспечением семей.

«Есть у нас те, кто вернулся и „хромает“. Бывает, кто‑то запился, еще что‑то там… На север Новосибирской области, в тайгу, его отправляем на исправление. По собственному желанию. Там дрова колют, лес валят», — добавил он.

Один из посетителей церемонии обратил внимание, что амнистированные бойцы уже создают проблемы на свободе: «Произошла такая ситуация, что два вагнеровца, алкаши конченые, залезли в автомобиль к такому же пацану, кто с „передка“, с тех мест приехал. [Украли], извиняюсь, все медали, все документы».

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