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«Ты че так выглядишь?»: в Подмосковье задержали мужчину, который ударил девушку за короткие шорты

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:12
Обновлено в 14:57:

В МВД заявили о задержании подозреваемого в нападении на девушку. Им оказался 20-летний Шахзод Джурабоев, против него возбуждено дело о побоях. Максимальное наказание — два года тюрьмы.

В подмосковном Нахабино мужчина ударил 21-летнюю Фаину за короткие шорты. Об этом сообщает Baza.

По словам пострадавшей, она вышла на утреннюю пробежку по парку рядом с ЖК «Красногорский», когда к ней подошел мужчина и ударил со словами: «Ты че так выглядишь?» Фаина рассказала, что пыталась убежать, но молодой человек начал ее преследовать.

Прохожий пытался объяснить нападавшему, что Фаина просто занимается спортом: «Она бегает, она спортсменка!» Однако в ответ он услышал, что девушки не должны так выглядеть и не могут быть спортсменками.

В пресс-службе областного главка МВД рассказали, что уже устанавливают личность агрессивного мужчины. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», сейчас муж Фаины вместе с ее братом занимается поисками нападавшего. По его словам, после удара у девушки повреждены верхняя и нижняя губы.

«Мужчину этого ранее не встречал. Хотели поговорить с человеком, который будет заниматься расследованием, оказать содействие, нам дали номер и сказали, что только жена сможет с ним общаться», — сказал муж. Он подчеркнул, что к поискам присоединилась «Русская община»: «Собираем материалы — куда мог пойти, чтоб помочь следствию».

Те самые шорты
© Фото: Baza
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