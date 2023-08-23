«Ты че так выглядишь?»: в Подмосковье задержали мужчину, который ударил девушку за короткие шорты

«Мужчину этого ранее не встречал. Хотели поговорить с человеком, который будет заниматься расследованием, оказать содействие, нам дали номер и сказали, что только жена сможет с ним общаться», — сказал муж. Он подчеркнул, что к поискам присоединилась «Русская община»: «Собираем материалы — куда мог пойти, чтоб помочь следствию».