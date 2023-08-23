The Rolling Stones анонсировали новый альбом в газете под видом объявления от стекольной компании

Шрифт, которым написано название компании, совпадает со шрифтом, использованным на альбоме 1978 года «Some Girls». Еще если позвонить по номеру, указанному в объявлении, то автоответчик сообщит дату открытия (в сентябре) и адрес офиса (на Мэйр-стрит), а также продиктует ссылку на сайт.