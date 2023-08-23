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The Rolling Stones анонсировали новый альбом в газете под видом объявления от стекольной компании

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:45

The Rolling Stones анонсировали новый альбом. Они сделали это в одной из местных газет.

Поклонники обратили внимание на объявление вымышленной компании по ремонту стекол Hackney Diamonds в местной газете. На нем изображена уменьшенная копия логотипа группы, а в описании говорится, что компания основана в 1962 году — в год основания The Rolling Stones.

В основном тексте рекламы есть несколько ссылок на их хиты, включая «Satisfaction», «Gimme Shelter» и «Shattered»: «Наша дружелюбная команда обещает вам „Satisfaction“ [удовлетворение]. Мы починим ваши „Shattered“ [разбитые] окна, если вы скажете „Gimme Shelter“ [дай мне укрытие]».

© Изображение: hackneydiamonds.com

Шрифт, которым написано название компании, совпадает со шрифтом, использованным на альбоме 1978 года «Some Girls». Еще если позвонить по номеру, указанному в объявлении, то автоответчик сообщит дату открытия (в сентябре) и адрес офиса (на Мэйр-стрит), а также продиктует ссылку на сайт.

Название Hackney Diamonds — это старое жаргонное выражение Восточного Лондона, означающее разбитое стекло. В частности, речь идет об осколках, оставшихся от разбитых автомобильных стекол и витрин магазинов в результате ограбления.

Последняя пластинка The Rolling Stones с новыми песнями «A Bigger Bang» вышла в 2005 году. Затем группа выпускала только переиздания хитов и сборники.

Ранее Дрейк анонсировал подобным образом альбом «For All the Dogs». Он опубликовал в газетной рекламе QR-код, который ведет на сайт с объявлением: «Я сделал альбом для книги. Они говорят, что скучают по старому Дрейку; девочка, не соблазняй меня».

Подробности по теме
Variety: Пол Маккартни и Ринго Старр появятся на новом альбоме The Rolling Stones
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