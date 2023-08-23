В Саратовской области депутата исключили из «Единой России». Она назвала Путина «никтошкой» и «чмом»

«Он был никто, и звать его никак. Дипломат носил и кофе наливал. Никто. Чмо болотное. Он никтошка был. <…> Путин, когда стал президентом, он даже не понимал, куда он стал. Это был щегол, который ничего в этой жизни. <…> Это не политический был деятель, это был человек из ниоткуда. Его поставили, потому что за ним стояли политические деятели», — рассказывает Трухманова на записи.