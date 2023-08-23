В Саратовской области депутата исключили из «Единой России». Она назвала Путина «никтошкой» и «чмом»

В Саратовской области отделение «Единой России» заявило о намерении исключить депутата Юлию Трухманову. Накануне в сети появилась аудиозапись, где она назвала Владимира Путина «никтошкой» и «чмом болотным». Об этом пишет «Версия Саратов».
«В связи с возмутительными, абсурдными и откровенно глупыми высказываниями депутата Совета депутатов города Маркса Юлии Трухмановой о руководстве нашей страны принято решение о ее исключении из партии и фракции. Также она будет исключена из числа кандидатов в депутаты представительного органа нового созыва от „Единой России“», — сообщили единороссы.
Накануне часовую аудиозапись разговора Трухмановой с самовыдвиженцем Дмитрием Липенским опубликовал паблик «Наш Маркс». На ней депутат жалуется, что ее полномочий в городском совете недостаточно для масштабных изменений, и пускается в длинную дискуссию о политических системах и легитимности.
Виральным стал момент, где Липенский и Трухманова обсуждают приватизацию 90-х и роль Владимира Путина. На 44.25 она называет приватизацию мошенничеством и говорит, что ее придумал не Путин, а другие.
«Он был никто, и звать его никак. Дипломат носил и кофе наливал. Никто. Чмо болотное. Он никтошка был. <…> Путин, когда стал президентом, он даже не понимал, куда он стал. Это был щегол, который ничего в этой жизни. <…> Это не политический был деятель, это был человек из ниоткуда. Его поставили, потому что за ним стояли политические деятели», — рассказывает Трухманова на записи.
В свою защиту депутат отметила, что разговор состоялся в частном порядке. Она уверена, что вырванный из контекста кусок не отражает ее мнения о политике президента, и назвала запись смонтированной.
«Содержание размещенной аудиозаписи не соответствует смыслу состоявшегося разговора. Я пыталась донести до собеседника, что политика действующего президента единственно правильная. В обсуждаемом моменте разговора я также пыталась донести мысль, что наш президент не стоял у истоков времени мошеннических схем приватизации, таких, например, структур, как „МММ“. Вырванные из контекста фразы никаким образом не относились к президенту. Полагаю, что звукозапись смонтирована», — написала Трухманова на своей странице во «ВКонтакте».