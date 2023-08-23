В Воронежской области обнаружили второй очаг сибирской язвы. Он находится в двух холодильных камерах на улице 20-летия Октября в Воронеже. Об этом сообщил ТАСС.
Холодильные камеры расположены в отдельно стоящем нежилом здании площадью 4208,4 квадратных метра. На его территории и в прилегающей к месту очага зоне ввели карантин вплоть до 23 октября.
При этом в здании продолжат работать торговые точки, в том числе продуктовый рынок «1000 мелочей». На рынке закроют только мясной отдел, в котором и обнаружили очаг сибирской язвы.
Однако территорию в радиусе 2 км от очага признали неблагополучной, в радиусе 5 км — угрожаемой. В эту зону нельзя будет ввозить животных, туда запретят доступ посторонним людям.
Кроме того, на неблагополучной территории нельзя будет проводить убой животных, организовывать ярмарки и вести охоту. Животных и их молоко с территории, прилежащей к очагу, вывозить также не разрешается.
Ранее, 20 августа, в Воронежской области выявили другой очаг сибирской язвы. Он оказался на хуторе Красные Холмы: там местный житель заразился сибирской язвой после разделывания туши инфицированного животного.