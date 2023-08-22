Организатор мошеннического фестиваля Fyre объявил о проведении нового

Билли МакФарланд, основатель мошеннического фестиваля Fyre, который в СМИ прозвали «худшим музыкальным фестивалем в истории», объявил о проведении нового мероприятия. Об этом сообщил USA Today.
МакФарланд заявил, что билеты на второй Fyre поступили в продажу. «Это было абсолютно безумное путешествие, и оно началось во время седьмого месяца пребывания в одиночной камере», — рассказал мужчина о подготовке фестиваля.
Он отметил, что составил 50-страничный план того, как «осуществить невозможное». По задумке предпринимателя, Fyre вновь вернется на Карибские острова в конце 2024 года. Стоимость билетов на фестиваль составляет от 499 до 7999 долларов.
В ожидании главного события МакФарланд намерен устроить небольшие поп-ап-мероприятия по всему миру. О столь амбициозных планах бизнесмен сообщил спустя год после того, как был досрочно освобожден и тюрьмы и переведен в реабилитационный центр для преступников в Нью-Йорке.
МакФарланд находился в заключении с октября 2018 года. Он был осужден на шесть лет тюрьмы за обман инвесторов фестиваля Fyre. При вынесении приговора, в который также вошел штраф в 26,2 млн долларов, судья Наоми Райс Бухвальд назвала предпринимателя «серийным мошенником».
Музыкальный фестиваль Fyre Festival должен был пройти в 2017 году на одном из Багамских островов. Все билеты стоимостью от 1,5 до 400 тыс. долларов были проданы заранее. Организаторы анонсировали мероприятие за год до старта фестиваля, продвигая Fyre Festival через социальные сети, где публиковались фотографии популярных моделей на фоне живописных пейзажей. В анонсе к мероприятию хедлайнерами значились группа Blink-182, рэперы из объединения GOOD Music и Major Lazer.
Посетители, которым удалось добраться до острова, не обнаружили там ни музыкантов, ни обещанного комфортабельного проживания. Участники оказались посреди острова без достаточного количества пищи, воды и жилья. Фестиваль в конечном итоге был отменен, а сотни людей — эвакуированы.