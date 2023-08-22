В метавселенной впервые проведут архитектурную биеннале Presence of the Future

На метаверс-платформах Decentraland и W3rlds пройдет архитектурная биеннале Presence of the Future. Ее можно будет посетить онлайн бесплатно с 21 по 24 сентября, рассказали на сайте мероприятия.
Выставка позволит узнать о роли архитектуры в метавселенных и обсудить ее специфику со специалистами из областей дизайна, технологий, маркетинга и бизнеса. Биеннале, как рассчитывают организаторы, раскроет потенциал метаверс-среды для развития творческих идей.
В частности, мероприятие покажет возможности работы с технологиями Web3. Свои проекты на биеннале представят архитектурные бюро Atrium, SA lab, Killa Design, Lava, PLP, Soomeen Hahm, Spaces DAO, DA!, Il Prisma, Iheartblob, Mariana Cabugueira Studios, Synthesis и Illusorr.
Также свои работы презентуют 15 архитекторов, участвовавших в опен-колле. Их кандидутуры выбрало экспертное жюри из более чем 90 заявок.
«Мы очень рады представить миру первую в истории архитектурную биеннале в метавселенной, на которой мы продемонстрируем значимость архитектуры в виртуальной среде. Мы по-настоящему верим в то, что архитектура будет играть неотъемлемую роль в создании метавселенной, сопоставимую с ролью графического дизайна в создании интернета, который мы используем сейчас», — заявил куратор биеннале Сергей Надточий.