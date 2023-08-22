В метавселенной впервые проведут архитектурную биеннале Presence of the Future

«Мы очень рады представить миру первую в истории архитектурную биеннале в метавселенной, на которой мы продемонстрируем значимость архитектуры в виртуальной среде. Мы по-настоящему верим в то, что архитектура будет играть неотъемлемую роль в создании метавселенной, сопоставимую с ролью графического дизайна в создании интернета, который мы используем сейчас», — заявил куратор биеннале Сергей Надточий.