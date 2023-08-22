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Гаэль Гарсия Берналь в роли эпатажного рестлера в трейлере байопика «Кассандро»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:35

На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер фильма «Кассандро» с Гаэлем Гарсией Берналем, посвященного истории американско-мексиканского рестлера-лучадора Саула Армендариса, известного как Кассандро.

Амендарис вырос в техасском городе Эль-Пасо и в 15 лет увлекся рестлингом. Он бросил школу и стал тренироваться в качестве лучадора — участника мексиканских боев без правил, характеризующихся красочными костюмами и условным сюжетом.

Профессиональная карьера Амендариса началась в 1988 году под псевдонимом Мистер Романо. Он представлял на арене гладиатора-злодея, изначально придуманного лучадором Реем Мистерио.

Спустя год Амендариса убедили попробовать себя в качестве экзотико-лучадора — рестлера, выступающего в дрэг-образе. Тогда у спортсмена появилось новое имя — Роза Сальвахе. Вскоре он сменил его на Кассандро.

Фильм расскажет, как Кассандро стал самым титулованным бойцом в рестлинге луча-либре и произвел революцию среди экзотико, которым, как он заявляет в трейлере, «не позволяли побеждать». Также лента коснется личной жизни рестлера.

«Кассандро» станет дебютной работой режиссера Роджера Росса Уильямса, который написал сценарий картины вместе с Дэвидом Тигом. «Я был совершенно потрясен его историей», — признался Уильямс.

Байопик выйдет на экраны кинотеатров 15 сентября, а затем появится на стриминговой платформе Prime Video. Премьера на сервисе запланирована на 22 сентября.

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Роджер УильямсДэвид Тиг
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