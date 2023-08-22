Гаэль Гарсия Берналь в роли эпатажного рестлера в трейлере байопика «Кассандро»

На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер фильма «Кассандро» с Гаэлем Гарсией Берналем, посвященного истории американско-мексиканского рестлера-лучадора Саула Армендариса, известного как Кассандро.
Амендарис вырос в техасском городе Эль-Пасо и в 15 лет увлекся рестлингом. Он бросил школу и стал тренироваться в качестве лучадора — участника мексиканских боев без правил, характеризующихся красочными костюмами и условным сюжетом.
Профессиональная карьера Амендариса началась в 1988 году под псевдонимом Мистер Романо. Он представлял на арене гладиатора-злодея, изначально придуманного лучадором Реем Мистерио.
Спустя год Амендариса убедили попробовать себя в качестве экзотико-лучадора — рестлера, выступающего в дрэг-образе. Тогда у спортсмена появилось новое имя — Роза Сальвахе. Вскоре он сменил его на Кассандро.
Фильм расскажет, как Кассандро стал самым титулованным бойцом в рестлинге луча-либре и произвел революцию среди экзотико, которым, как он заявляет в трейлере, «не позволяли побеждать». Также лента коснется личной жизни рестлера.
«Кассандро» станет дебютной работой режиссера Роджера Росса Уильямса, который написал сценарий картины вместе с Дэвидом Тигом. «Я был совершенно потрясен его историей», — признался Уильямс.
Байопик выйдет на экраны кинотеатров 15 сентября, а затем появится на стриминговой платформе Prime Video. Премьера на сервисе запланирована на 22 сентября.