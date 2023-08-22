«Мы нашли члена нашей семьи»: семьи из США нашла свою собаку спустя три года после ее пропажи

В июле 2020 года Рекс и Бритни Смит поняли, что их два питбуля по кличкам Джек и Джилл пропали с заднего двора их дома в Литл-Роке, штат Арканзас. Они стали опрашивать соседей, размещали объявления, обращались в приюты и ветеринарные клиники, а также публиковали посты о пропаже питомцев в соцсетях, но так и не нашли их.