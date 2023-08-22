«Мы нашли члена нашей семьи»: семьи из США нашла свою собаку спустя три года после ее пропажи

Семья Смит из американского штата Техас воссоединились со своим питбулем Джилл спустя три года после ее пропажи. Об этом пишет USA Today.
В июле 2020 года Рекс и Бритни Смит поняли, что их два питбуля по кличкам Джек и Джилл пропали с заднего двора их дома в Литл-Роке, штат Арканзас. Они стали опрашивать соседей, размещали объявления, обращались в приюты и ветеринарные клиники, а также публиковали посты о пропаже питомцев в соцсетях, но так и не нашли их.
Позже Смиты вместе со своими двумя детьми были вынуждены переехать в Мак-Кинни в Техасе — за 300 километров от старого дома. Им все еще иногда звонили из приютов, когда находили похожих питбулей, но это были не Джек и Джилл.
«Я не думала, что наши собаки когда‑нибудь вернутся, потому что они такие замечательные, и я была уверена, что никто никогда не сдаст их в приют или не отвезет к ветеринару», — сказала Бритни. Рекс тоже уже потерял надежду.
В конце июля этого года Смитам позвонили из Friends of the Animal Village — организации, поддерживающей приюты Литл-Рока. Джилл нашлась благодаря микрочипу.
Бритни плакала от радости. Однако она немного нервничала, когда ехала за питомцем, поскольку боялась, что та не вспомнит своих хозяев спустя три года. Сомнения не подтвердились — Джилл бросилась в объятия Смитов.
Когда Джилл нашлась, она находилась всего в нескольких кварталах от старого дома семьи. Что происходило с ней все это время, неизвестно. Собака оказалась в полном порядке, не считая нескольких царапин.
«Мы хотели бы, чтобы она могла говорить. У нас так много вопросов», — отметил Рекс.
На четвертый день пребывания в новом доме Джилл уже приспособилась к уюту и спала вместе с дочерью Смитов. «Мы нашли члена нашей семьи», — заключил Рекс.
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