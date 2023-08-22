В Испании туристов оштрафовали на тысячи евро за лазанье по балконам

В Испании оштрафовали четырех британских тинейджеров и одного гражданина Швеции за лазанье по балконам. Им придется заплатить по 35 тыс. евро, сообщила Daily Mail.
Молодые люди, которым оказалось 18–19 лет, перелезали с одного балкона отеля в Магалуфе на другой, а также прыгали с балкона в расположенный под ним бассейн. После того как они были пойманы, их выдворили из отелей.
Нарушителей порядка оштрафовали на серьезные суммы, чтобы предотвратить подобные случаи безрассудного и опасного поведения, заявили местные власти.
«Мы не будем мириться с лазаньем по балконам в нашем муниципалитете. Это безответственная практика, которая может привести к серьезным и необратимым травмам и даже смерти», — подчеркнул глава совета Кальвии Хуан Фелиу.
Власти Магалуфа также намерены противостоять антисоциальному поведению ради заботы об имидже курорта, который известен шумными вечеринками, пьянством и дебоширством.
В 2020 году региональное правительство Майорки разрешило штрафовать за лазанье по балконам на сумму до 50 тыс. евро. В 2022 году власти также запретили продажу алкоголя на нескольких курортах с 21.30 до 8.00.