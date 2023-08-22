Uniqlo расторгла договоры аренды в России и окончательно свернула бизнес в стране

Бывшие магазины японского ретейлера теперь занимают другие бренды. Так, в ТЦ «Атриум» и «Европолис» на его месте появился Lime, а в «Афимолл-сити», «Европейском» и «Fort Отрадное» работает Gloria Jeans. В «Авиапарке», а также в «Мегах» в Химках и Теплом Стане помещения Uniqlo арендует новый проект Lady & Gentleman City — Just Clothes.