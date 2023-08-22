Uniqlo расторгла договоры аренды в России и окончательно свернула бизнес в стране

Японская сеть магазинов одежды Uniqlo расторгла договоры аренды помещений по всем своим магазинам в России. Об этом «Ведомостям» рассказал один из партнеров бренда и владельцы некоторых торговых центров, где были точки Uniqlo.
Бывшие магазины японского ретейлера теперь занимают другие бренды. Так, в ТЦ «Атриум» и «Европолис» на его месте появился Lime, а в «Афимолл-сити», «Европейском» и «Fort Отрадное» работает Gloria Jeans. В «Авиапарке», а также в «Мегах» в Химках и Теплом Стане помещения Uniqlo арендует новый проект Lady & Gentleman City — Just Clothes.
Как отмечает глава ретейл-департамента Core.XP Марина Малахатько, бренд Uniqlo окончательно покинул российский рынок. Компания разорвала со штрафными санкциями все контракты по аренде помещений и уволила весь персонал с выплатой по 11 окладов, говорит Малахатько.
В начале 2022 года в России работало 49 магазинов Uniqlo, пока в марте компания не приостановила деятельность на российском рынке. В феврале 2023 года «Коммерсант» писал, что Uniqlo начала оповещать своих сотрудников в России о планах окончательно покинуть российский рынок.
В мае Uniqlo решила окончательно закрыть большинство своих крупных магазинов в России. Тогда же на их месте стали появляться точки Gloria Jeans и Lime.