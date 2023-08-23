«Холоп», «комиссионка», «пейджер» и другие слова стиля old money, по версии пользователей твиттера

Летом прошлого года начался бум на эстетику old money — так называют стиль, связанный с потомственными наследниками богатства. Собирая лук под этот тренд, следует выбирать лаконичные, но качественные и изящные вещи в пастельной палитре, не забывая про аксессуары.
Интерес к «старым деньгам» продолжается: в соцстетях можно встретить множество тьюториалов по тому, как собрать гардероб, чтобы выглядело «дорого-богато», и какой подобрать макияж, чтобы образ был гармоничным. Недавно пользователи твиттера обнаружили видео, в котором, судя по всему, перечислялся топ-5 слов стиля old money. Сам список остается загадкой: в аккаунте @letopisi_rus появился только скрин и собственный ироничный вариант, какие слова можно включить в перечень. Туда вошли цитаты Эллочки-людоедки — героини романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», которая обходилась лексиконом, состоящим всего из тридцати слов. Среди самых популярных — «хамите», «парниша» и «знаменито».
Комментаторы начали фантазировать, какие еще слова можно назвать old money. @teawithmagician предполагает, что лучше всего подойдут обозначения для магазинов с комиссионными и импортными вещами: «комиссионка» и «Березка», а так же само слово «импортный». Кто‑то еще глубже погружается в историю и вспоминает слова «холоп» и «оброк», а также фразы, употребляемые государями и дворянами: «повелеваю» и «выпороть». Не забыли пользователи и про мемы нулевых с «Лепрозория» — упячку и связанный с ней жаргон.