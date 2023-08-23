«Холоп», «комиссионка», «пейджер» и другие слова стиля old money, по версии пользователей твиттера

Комментаторы начали фантазировать, какие еще слова можно назвать old money. @teawithmagician предполагает, что лучше всего подойдут обозначения для магазинов с комиссионными и импортными вещами: «комиссионка» и «Березка», а так же само слово «импортный». Кто‑то еще глубже погружается в историю и вспоминает слова «холоп» и «оброк», а также фразы, употребляемые государями и дворянами: «повелеваю» и «выпороть». Не забыли пользователи и про мемы нулевых с «Лепрозория» — упячку и связанный с ней жаргон.