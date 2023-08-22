Пятиэтажку внутри ЖК в Одинцово обнесли серой сеткой. По словам застройщика, это для безопасности

Житель пятиэтажки Сергей требует у ПИК предоставить ему трехкомнатную квартиру с двумя балконами, компания не смогла подобрать ему такой вариант. В результате мужчина остался жить в доме с выбитыми окнами и дверьми, без тепла, воды и газа. Семью он перевез в другое жилье, пока решается конфликт.