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Пятиэтажку внутри ЖК в Одинцово обнесли серой сеткой. По словам застройщика, это для безопасности

Максим Саблин
Сегодня в 17:04

Расселенную пятиэтажку в Одинцово, где остался один жилец, обнесли серой сеткой, сообщают подписчики паблика жилого комплекса «Одинцово-1».

Здание собирались снести, однако в нем по-прежнему живет одна семья. Владелец квартиры отказался покидать жилище с двумя балконами, несмотря на 15 предложенных вариантов обмена. На месте дома застройщик планирует сделать прогулочную зону и детскую площадку.

«Мы предприняли все возможные усилия по расселению аварийного дома. 74 из 75 владельцев квартир уже получили ключи от нового жилья. Но поскольку к соглашению с одним из жильцов прийти не удалось, дело рассматривает суд», — рассказали телеграм-каналу «Подъем» в пресс-службе застройщика ПИК.

«ПИК выполняет все законные требования. Закрытие фасада сеткой — одно из временных решений, которое позволяет создать на территории квартала безопасную среду и минимизировать возможные риски, связанные с аварийным жильем», — добавили представители застройщика.

Житель пятиэтажки Сергей требует у ПИК предоставить ему трехкомнатную квартиру с двумя балконами, компания не смогла подобрать ему такой вариант. В результате мужчина остался жить в доме с выбитыми окнами и дверьми, без тепла, воды и газа. Семью он перевез в другое жилье, пока решается конфликт.

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