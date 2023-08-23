Искусственная уравниловка или приучение к рабочим правилам? В твиттере спорят о школьной форме

Приближается начало учебного года, и родители учеников заняты подготовкой письменных принадлежностей и обновлением детского гардероба. В твиттере тоже обсуждают школьную форму: насколько в 2023 году оправдано ее обязательное ношение и несет ли она в себе практический смысл. Пользовательница @dr_alice_woods считает, что эта одежда «страшная» и к тому же на самом деле «никого не уравнивает». С ее точки зрения, форма, вопреки распространенному мнению, не способствует улучшению дисциплины в классе. А главное возмущение авторки твитов вызывает тот факт, что школьницам приходится носить юбки, в то время как в школах зачастую стоит старая мебель, «которая рвет вообще любые колготки при первом контакте».