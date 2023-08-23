Искусственная уравниловка или приучение к рабочим правилам? В твиттере спорят о школьной форме

Приближается начало учебного года, и родители учеников заняты подготовкой письменных принадлежностей и обновлением детского гардероба. В твиттере тоже обсуждают школьную форму: насколько в 2023 году оправдано ее обязательное ношение и несет ли она в себе практический смысл. Пользовательница @dr_alice_woods считает, что эта одежда «страшная» и к тому же на самом деле «никого не уравнивает». С ее точки зрения, форма, вопреки распространенному мнению, не способствует улучшению дисциплины в классе. А главное возмущение авторки твитов вызывает тот факт, что школьницам приходится носить юбки, в то время как в школах зачастую стоит старая мебель, «которая рвет вообще любые колготки при первом контакте».
К обсуждению присоединились другие пользователи соцсети
Многие комментаторы сходятся во мнении, что школьная форма не уравнивает учеников: «Извините, если у ребенка айфон и личный водитель, то форма тут погоды не сделает», — пишет @amalhaerow. Пользовательница @llorein_ тоже считает, что аргумент про «равенство детей из семей с разным достатком» разбивается о реалии жизни, где в одном классе учатся те, чей отец получает только пособие по инвалидности, а мать — зарплату в 20 тыс. рублей, и те, кому родители покупают недвижимость в Европе. Кроме того, в сети жалуются на стоимость комплектов одежды.
У учебной униформы есть и сторонники: @jacqueline_cap использует аргументы, что «в школе есть свои правила, как и в любом рабочем месте», и что сейчас выбор вещей гораздо шире, чем раньше, а значит, найти что‑то подходящее может каждый.