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В США родился единственный в мире жираф без пятен

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:26

В зоопарке штата Теннесси в США родился жираф с уникальным окрасом. Об этом сообщает The Guardian.

Самка жирафа родилась 31 июля. Она имеет однородный коричневый окрас без характерного пятнистого рисунка. В зоопарке считают, что жирафенок единственный такой в своем роде, так как жирафы очень редко рождаются без пятен.

Обычно пятна нужны животным для маскировки в дикой природе. Еще под пятнами проходят кровеносные сосуды, позволяющие выделять тепло, что обеспечивает жирафам терморегуляцию.

© Фото: Brights Zoo

Сейчас сотрудники зоопарка объявили конкурс на лучшее имя для жирафа. В короткий список вошли варианты на языке народа суахили, среди которых Фираяли (Необычная), Шакири (Неотразимая), Кипеке (Уникальная) и Джамелла (Великолепная).

В зоопарке выразили надежду, что рождение необычного жирафа привлечет внимание к проблеме сокращения популяции. «Дикие популяции жирафов тихо исчезают: только за последние три десятилетия было потеряно 40% популяции жирафов», — сказал основатель зоопарка Тони Брайт.

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