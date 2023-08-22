В США родился единственный в мире жираф без пятен

Самка жирафа родилась 31 июля. Она имеет однородный коричневый окрас без характерного пятнистого рисунка. В зоопарке считают, что жирафенок единственный такой в своем роде, так как жирафы очень редко рождаются без пятен.
Обычно пятна нужны животным для маскировки в дикой природе. Еще под пятнами проходят кровеносные сосуды, позволяющие выделять тепло, что обеспечивает жирафам терморегуляцию.
Сейчас сотрудники зоопарка объявили конкурс на лучшее имя для жирафа. В короткий список вошли варианты на языке народа суахили, среди которых Фираяли (Необычная), Шакири (Неотразимая), Кипеке (Уникальная) и Джамелла (Великолепная).
В зоопарке выразили надежду, что рождение необычного жирафа привлечет внимание к проблеме сокращения популяции. «Дикие популяции жирафов тихо исчезают: только за последние три десятилетия было потеряно 40% популяции жирафов», — сказал основатель зоопарка Тони Брайт.