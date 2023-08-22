Нижний Новгород обошел Париж и Лондон в рейтинге европейских городов

При составлении рейтинга учитывались такие социально-экономические факторы, как покупательская способность, уровень загрязнения окружающей среды, доступность жилья, стоимость жизни, время, затраченное в пути на транспорте, и другое. В Нижнем Новгороде индекс жизненного удобства составил 140,1, а в Москве — 122.