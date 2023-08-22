Нижний Новгород обошел Париж и Лондон в рейтинге европейских городов

Нижний Новгород стал лучшим городом в России по качеству жизни. Об этом сообщает аналитическое агентство Numbeo.
В рейтинге европейских городов Нижний Новгород занял 42-е место из 72. Столица Поволжья обогнала Барселону (44-е), Дублин (46-е), Будапешт (52-е), Лондон (53-е), Париж (55-е), Москву (57-е), Рим (59-е), Милан (63-е), Петербург (64-е) и другие города.
Первые места в рейтинге заняли Гаага (1-е), Роттердам (2-е) и Люксембург (3-е). На последних строчках — Днепр (70-е), Екатеринбург (71-е) и Новосибирск (72-е).
При составлении рейтинга учитывались такие социально-экономические факторы, как покупательская способность, уровень загрязнения окружающей среды, доступность жилья, стоимость жизни, время, затраченное в пути на транспорте, и другое. В Нижнем Новгороде индекс жизненного удобства составил 140,1, а в Москве — 122.
В 2022 году Петербург возглавил рейтинг самых дорогих для жизни городов России. Специалисты разместили Петербург на 279-е место в рейтинге, в то время как Москва заняла 287-ю позицию.