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Девочка укололась в каршеринге о шприц. В нем был мефедрон

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:13

В Москве 10-летняя девочка укололась о шприц с неизвестной жидкостью на заднем сиденье каршеринга. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел еще 18 августа. Телеграм-канал Shot пишет, что муж с женой и дочкой собрались в ТРК «Крокус» и арендовали машину Geely в сервисе Belkacar в районе Крылатское.

Когда они доехали и стали выходить из автомобиля, девочка почувствовала резкую боль в ноге и увидела кровь. Отец школьницы обнаружил под задним сиденьем открытый шприц, в котором была светлая жидкость. Экспертиза показала, что в нем был мефедрон.

В МВД заявили о возбуждении уголовного дела о незаконном сбыте наркотиков. Тому, кто оставил шприц в каршеринге, грозит до 8 лет тюрьмы. Экспертиза на ВИЧ и другие болезни продолжается.

В связи с инцидентом Belka Car экстренно вводит новую систему выявления нарушителей. Сервис также разрабатывает алгоритмы дополнительной проверки авто. Как это будет работать, неизвестно. В компании обещают, что новая система запустится до конца августа. Сейчас сотрудники полиции пытаются установить личность предыдущего водителя, который брал в аренду каршеринг.

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