Девочка укололась в каршеринге о шприц. В нем был мефедрон

Когда они доехали и стали выходить из автомобиля, девочка почувствовала резкую боль в ноге и увидела кровь. Отец школьницы обнаружил под задним сиденьем открытый шприц, в котором была светлая жидкость. Экспертиза показала, что в нем был мефедрон.