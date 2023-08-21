В Москве открылась выставка «Станция Манеж», посвященная крупнейшим транспортным проектам столицы

Выставку разделили на шесть тематических зон, каждая рассказывает об отдельной части транспортной инфраструктуры столицы: МЦД, МКЦ, БКЛ, метрополитен и вокзалы, тоннель МЦД-5 и автодорожные проекты, такие как Московский скоростной диаметр (МСД).

Каждая из зон предлагает мультимедийные и интерактивные варианты для ознакомления с историей московского транспорта и его инженерными разработками. Экспонаты позволяют проследить таймлайн развития транспорта и оценить влияние его на жизнь города.