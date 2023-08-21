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В Москве открылась выставка «Станция Манеж», посвященная крупнейшим транспортным проектам столицы

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:53

В Москве открылась выставка «Станция Манеж», посвященная крупнейшим транспортным проектам столицам. Она расположилась на территрии ЦВЗ «Манеж», сообщили «Афише Daily» организаторы.

Экспозиция заняла более 9 тыс. квадратных метров на двух этажах комплекса. В нее вошли вагоны новейших поездов «Москва-2020» и «Иволга 3.0», макет вокзала «Рижская», 37-метровая голограмм и симулятор управления поездом.

Выставку разделили на шесть тематических зон, каждая рассказывает об отдельной части транспортной инфраструктуры столицы: МЦД, МКЦ, БКЛ, метрополитен и вокзалы, тоннель МЦД-5 и автодорожные проекты, такие как Московский скоростной диаметр (МСД).
Каждая из зон предлагает мультимедийные и интерактивные варианты для ознакомления с историей московского транспорта и его инженерными разработками. Экспонаты позволяют проследить таймлайн развития транспорта и оценить влияние его на жизнь города.

Отдельный стенд на выставке выделен для рассказа о речном транспорте. Он оформлен в виде салона новейшего электросудна: внутри него можно посмотреть видеоэкскурсию по первому регулярному речному маршруту между причалами «Киевский» и «Сердце Столицы».

На цокольном этаже «Манежа» гостей ждет коллекция автомобилей — как новых, так и раритетных. Среди них — образцы автозавода «Москвич», водородный лимузин Aurus и первый электромотоцикл бренда Aurus Merlon.

На территории «Станции Манеж» также будут работать лекторий, семейный досуговый центр и карьерный уголок у стенда «Московский транспорт — это люди».

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