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Во Франции назовут аэропорт в честь британской королевы Елизаветы II

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:17

Во Франции назовут аэропорт в департаменте Па-де-Кале в честь умершей в 2022 году британской королевы Елизаветы II. Об этом сообщил в твиттере мэр коммуны Ле-Туке-Пари-Плаж Даниэль Факель.

Он заявил, что французские власти «получили официальное согласие короля Карла III на то, чтобы присвоить международному аэропорту Туке-Пари-Плаж имя королевы Елизаветы II». «Остается выбрать дату для официальной церемонии», — добавил мэр.

По мнению Факеля, переименование аэропорта станет «историческим поворотным моментом» и позволит отдать «дань уважения великой королеве и ее дяде, влюбленному во Францию» — королю Эдуарду VIII.

Факель напомнил, что Туке-Пари-Плаж считается «самым британским из французских курортов», куда любил приезжать Эдуард VIII. Король, как отметил мэр, занимался там верховой ездой и парусным спортом.

Зачастую Эдуард VIII приезжал во Францию вместе со своей юной племянницей, которая в будущем стала стала британским монархом. Аэропорт коммуны не раз принимал личный самолет короля.

По словам Факеля, аэропорт спроектировали в 1930-х годах, чтобы принимать британские воздушные суда. К 1950-м годам он, как заявил мэр, «стал прочным связующим звеном между Великобританией и континентом».

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