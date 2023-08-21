Во Франции назовут аэропорт в честь британской королевы Елизаветы II

Во Франции назовут аэропорт в департаменте Па-де-Кале в честь умершей в 2022 году британской королевы Елизаветы II. Об этом сообщил в твиттере мэр коммуны Ле-Туке-Пари-Плаж Даниэль Факель.
Он заявил, что французские власти «получили официальное согласие короля Карла III на то, чтобы присвоить международному аэропорту Туке-Пари-Плаж имя королевы Елизаветы II». «Остается выбрать дату для официальной церемонии», — добавил мэр.
По мнению Факеля, переименование аэропорта станет «историческим поворотным моментом» и позволит отдать «дань уважения великой королеве и ее дяде, влюбленному во Францию» — королю Эдуарду VIII.
Факель напомнил, что Туке-Пари-Плаж считается «самым британским из французских курортов», куда любил приезжать Эдуард VIII. Король, как отметил мэр, занимался там верховой ездой и парусным спортом.
Зачастую Эдуард VIII приезжал во Францию вместе со своей юной племянницей, которая в будущем стала стала британским монархом. Аэропорт коммуны не раз принимал личный самолет короля.
По словам Факеля, аэропорт спроектировали в 1930-х годах, чтобы принимать британские воздушные суда. К 1950-м годам он, как заявил мэр, «стал прочным связующим звеном между Великобританией и континентом».