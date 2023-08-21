В американском штате Нью-Джерси неудачливая птица стала причиной отключения электричества в целом городе. Она уронила рыбу на трансформатор — и обесточила жителей Сейрвилла, сообщил NBC New York.
В результате падения рыбы в трансформаторе произошел взрыв. В итоге без питания остался город, в котором проживают около 45 тыс. человек. Полицейские, прибывшие на место аварии, признали птицу «подозреваемой».
Они даже составили фоторобот предполагаемого «преступника» и опубликовали его в пресс-релизе по итогам инцидента. В тексте они также призвали не забывать о «жертве» птицы — рыбе, которую правоохранители назвали Гиллиган.
«Пожалуйста, давайте не будем забывать о жертве этой бессмысленной смерти. Гиллиган был трудолюбивым семьянином. Он был отцом тысяч детей», — написали полицейские.
Они также попросили жителей Нью-Джерси не пытаться задержать «подозреваемого», летящего, по свидетельствам очевидцев, на юг. «Хотя считается, что он не вооружен, он все еще может быть очень опасен», — подчеркнули в полиции.