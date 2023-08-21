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Суд в США: искусство, созданное с помощью ИИ, не может быть защищено авторским правом

Виктория Шанина
Сегодня в 17:27

Окружной судья США Берил Хауэлл постановила, что произведения искусства, которые были созданы с использованием технологии искусственного интеллекта, не подлежат защите авторским правом. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Как отмечает издание, в американском законодательстве об интеллектуальной собственности и так говорилось, что авторским правом защищаются только произведения, созданные людьми. Однако это решение показывает, что в ближайшем будущем закон не изменится.

«Человечность является основополагающим требованием», — говорится в постановлении Хауэлл. Она добавила, что цель закона об авторском праве — побуждать людей к творчеству.

Таким образом Берил Хауэлл поддержала позицию Бюро авторского права США. Ведомство заявило, что работы, созданные с помощью ИИ, стоит защищать авторским правом, только если человек вносит собственный вклад в полученное оригинальное произведение.

THR считает, что решение Хауэлл может смягчить обстановку с забастовкой сценаристов, которая началась в том числе из‑за опасений авторов по поводу возможного открытия студиями отдела по созданию текстов с помощью ИИ.

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