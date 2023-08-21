Американский инженер создал секс-игрушку, которая управляется силой мысли

Американский предприниматель и инженер Брайан Слоан разработал мастурбатор, который управляется силой мысли. Об этом сообщает Metro.
Секс-игрушка, получившая название Autoblow AI+ («Автоотсос ИИ+»), состоит из двух частей. Сама мастурбирующая часть прикрепляется к пенису пользователя, а на голову надевается гарнитура, которая считывает активность мозга.
В зависимости мозговых сигналов устройство ускоряет или замедляет движения. Кроме того, Autoblow AI+ способен понять, когда пользователь хочет достичь оргазма, и помогает ему в этом.
«До сих пор мы управляли секс-игрушками только с помощью кнопок и циферблатов, что является технологией столетней давности», — отметил Слоан.
«Поскольку Autoblow и другие секс-устройства способны подключаться к вайфаю, в будущем эта технология может одинаково хорошо работать как для одного человека, так и для любого числа людей, связанных через интернет», — добавил он.
В ближайшее время секс-игрушка вряд ли появится на прилавках магазинов, поскольку гарнитура для нее неудобная, отмечает Metro. Однако в будущем устройство могут усовершенствовать для массового использования.