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Американский инженер создал секс-игрушку, которая управляется силой мысли

Семён Гудошников
Сегодня в 16:35

Американский предприниматель и инженер Брайан Слоан разработал мастурбатор, который управляется силой мысли. Об этом сообщает Metro.

Секс-игрушка, получившая название Autoblow AI+ («Автоотсос ИИ+»), состоит из двух частей. Сама мастурбирующая часть прикрепляется к пенису пользователя, а на голову надевается гарнитура, которая считывает активность мозга.

В зависимости мозговых сигналов устройство ускоряет или замедляет движения. Кроме того, Autoblow AI+ способен понять, когда пользователь хочет достичь оргазма, и помогает ему в этом.

«До сих пор мы управляли секс-игрушками только с помощью кнопок и циферблатов, что является технологией столетней давности», — отметил Слоан.

«Поскольку Autoblow и другие секс-устройства способны подключаться к вайфаю, в будущем эта технология может одинаково хорошо работать как для одного человека, так и для любого числа людей, связанных через интернет», — добавил он.

В ближайшее время секс-игрушка вряд ли появится на прилавках магазинов, поскольку гарнитура для нее неудобная, отмечает Metro. Однако в будущем устройство могут усовершенствовать для массового использования.

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