«Барби» впервые уступила лидерство в американском кинопрокате. Его возглавил «Синий Жук»

Супергеройский боевик «Синий Жук» киностудии DC возглавил американский прокат по кассовым сборам. В премьерный уик-энд, 18–20 августа, картина заработала 25,4 млн долларов, пишет The Hollywood Reporter.
Таким образом, впервые с момента релиза 21 июля «Барби» Греты Гервиг потеряла лидерство в американском кинопрокате. За 18–20 августа фильму с Марго Робби в главной роли удалось собрать лишь 21,5 млн долларов.
В других 63 странах «Синий жук» заработал 18 млн долларов. Глобальный дебют принес фильму в общей сложности 43,4 млн.
Как отмечает THR, «Синий Жук» Анхеля Мануэля Сото — это первый голливудский фильм о супергероях, главный герой которого — латиноамериканец. Его сыграл Шоло Маридуэнья.
По сюжету в руки подростка Хайме Рейеса из Мексики внезапно попадает инопланетный костюм. Благодаря нему у парня появляются суперсилы.