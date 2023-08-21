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«Барби» впервые уступила лидерство в американском кинопрокате. Его возглавил «Синий Жук»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:22

Супергеройский боевик «Синий Жук» киностудии DC возглавил американский прокат по кассовым сборам. В премьерный уик-энд, 18–20 августа, картина заработала 25,4 млн долларов, пишет The Hollywood Reporter.

Таким образом, впервые с момента релиза 21 июля «Барби» Греты Гервиг потеряла лидерство в американском кинопрокате. За 18–20 августа фильму с Марго Робби в главной роли удалось собрать лишь 21,5 млн долларов.

В других 63 странах «Синий жук» заработал 18 млн долларов. Глобальный дебют принес фильму в общей сложности 43,4 млн.

Как отмечает THR, «Синий Жук» Анхеля Мануэля Сото — это первый голливудский фильм о супергероях, главный герой которого — латиноамериканец. Его сыграл Шоло Маридуэнья.

По сюжету в руки подростка Хайме Рейеса из Мексики внезапно попадает инопланетный костюм. Благодаря нему у парня появляются суперсилы.

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Грета ГервигМарго Робби
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