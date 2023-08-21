«Трансформеры: Восхождение Звероботов» показали худший результат по сборам в истории франшизы

«Трансформеры: Восхождение Звероботов» Стивена Кейпла-мл. показали худший результат по сборам во всей франшизе. На момент написания заметки лента заработала 438 млн долларов при бюджете в 195 млн, не считая затрат на маркетинг.
Самым кассовым фильмом во франшизе до сих пор остается «Темная сторона Луны» с Шайей ЛаБафом. В 2011 году лента заработала 1,12 млрд долларов.
Следом идут «Эпоха истребления» (1,1 млрд), «Месть падших» (836,3 млн), первая часть «Трансформеров» (709,7 млн), «Последний рыцарь» (605,4 млн) и «Бамблби» (467,9 млн).
Сюжет «Восхождения Звероботов» развивается в 1994 году и является продолжением «Бамблби», действие которого происходило в 1987-м. В фильме показывают противостояние максималов и предаконов (потомков автоботов и десептиконов), принимающих форму механических зверей.
Прокат «Восхождения Звероботов» уже подходит к концу. Релиз картины в цифре состоялся еще в июле — спустя месяц после старта в прокате.