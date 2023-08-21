«Оппенгеймер» стал четвертым самым кассовым фильмом в карьере Нолана

Помимо этого, новая картина Нолана стала самым кассовым фильмом с рейтингом R, опередив «Джона Уика-4» (187 млн долларов) и шестым по величине релизом после диснеевской «Русалочки» (297 млн). Еще «Оппенгеймер» стал для режиссера самым кассовым релизом на 50 зарубежных рынках, включая Германию, Индию, Бразилию и Саудовскую Аравию.