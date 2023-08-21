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«Оппенгеймер» стал четвертым самым кассовым фильмом в карьере Нолана

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:41

«Оппенгеймер» стал четвертым самым кассовым фильмом в карьере Кристофера Нолана. Об этом сообщает Variety.

После пяти недель в прокате лента с рейтингом R собрала 718 млн долларов. Фильм обогнал «Форсаж-10» (704 млн долларов) и «Человека-паука: Паутина вселенных» (686 млн), а уступил «Супербратьям Марио. Фильм» (1,35 млн) и «Барби» (1, 279 млн).

В личном рейтинге режиссера «Оппенгеймер» уступил таким лентам, как «Начало» (837 млн), «Темный рыцарь» (1,006 млрд) и «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (1,081 млрд).

Помимо этого, новая картина Нолана стала самым кассовым фильмом с рейтингом R, опередив «Джона Уика-4» (187 млн долларов) и шестым по величине релизом после диснеевской «Русалочки» (297 млн). Еще «Оппенгеймер» стал для режиссера самым кассовым релизом на 50 зарубежных рынках, включая Германию, Индию, Бразилию и Саудовскую Аравию.

Кинолента основана на книге «Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея», удостоенной Пулитцеровской премии в 2006 году. Она рассказывает о жизни американского физика, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия.

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