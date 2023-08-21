Фильм «Свидетель», оправдывающий российскую военную операцию на Украине, провалился в прокате

Российский пропагандистский художественный фильм «Свидетель» провалился в прокате. За первые четыре дня в кинотеатрах — с четверга по воскресенье — он собрал 6,7 млн рублей при бюджете в 200 млн, свидетельствуют данные ЕАИС.
«Свидетеля» посмотрели 19,9 тыс. человек, он занял восьмую строчку по сборам. В лидерах: мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы», собравший за уик-энд 152,3 млн рублей, фэнтези-комедия «Баба-яга спасает мир» (56,8 млн рублей) и еще одна российская комедия — «За Палыча!» (25 млн рублей).
«Свидетель» рассказывает о скрипаче из Бельгии, который приезжает на гастроли в Киев в конце февраля 2022 года. «События специальной военной операции приводят музыканта в украинский поселок Семидвери, где он становится свидетелем бесчеловечных преступлений и кровавых провокаций. Теперь его главная цель — не просто выжить, а донести правду до всего мира», — говорится в синопсисе картины.