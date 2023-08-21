Фильм «Свидетель», оправдывающий российскую военную операцию на Украине, провалился в прокате

«Свидетель» рассказывает о скрипаче из Бельгии, который приезжает на гастроли в Киев в конце февраля 2022 года. «События специальной военной операции приводят музыканта в украинский поселок Семидвери, где он становится свидетелем бесчеловечных преступлений и кровавых провокаций. Теперь его главная цель — не просто выжить, а донести правду до всего мира», — говорится в синопсисе картины.