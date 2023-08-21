В США из‑за неправильной очистки автоматов для приготовления коктейлей погибли три человека

Бактерии листерии могут вызвать инфекцию — листериоз. Бактерия безвредна для большинства людей, но представляет опасность для людей с ослабленной иммунной системой, старше 65 лет, а также для беременных и новорожденных. В этом году в США от этой инфекции умерли около 260 человек.