В США из‑за неправильной очистки автоматов для приготовления коктейлей погибли три человека

В Вашингтоне после посещения бургерной Frugals погибли три человека, еще трое были госпитализированы из‑за бактерии листерии. Об этом сообщает Департамент здравоохранения штата.
Бактерии обнаружили в аппаратах для приготовления молочных коктейлей после того, как персонал неправильно их очищал. В заявлении компании говорится, что она прекращает продажу молочных коктейлей во всей сети.
Аппараты в других заведениях проверят на наличие листерии, а зараженные аппараты продезинфицируют и повторно протестируют. «Мы потрясены и глубоко сожалеем о любом вреде, который могли причинить наши действия», — говорится в заявлении.
По данным Департамента здравоохранения, случаи заболевания произошли в период с 27 февраля по 22 июля. Все заболевшие имели слабую иммунную систему. Frugals прекратила использовать аппараты для приготовления молочных коктейлей в начале августа, однако симптомы заражения листериями могут проявиться через 70 дней после первого заражения.
Бактерии листерии могут вызвать инфекцию — листериоз. Бактерия безвредна для большинства людей, но представляет опасность для людей с ослабленной иммунной системой, старше 65 лет, а также для беременных и новорожденных. В этом году в США от этой инфекции умерли около 260 человек.
Симптомы листериоза: лихорадка, гриппоподобные симптомы, судороги, головные и мышечные боли, потеря равновесия, спутанность сознания, усталость.