На Москву и Подмосковье обрушился ливень. Затоплены Stadium, ТЦ, станции метро и улицы

В Москве и Подмосковье наблюдается сильный ливень. Гидрометцентр России из‑за неблагоприятных погодных условий повысил уровень опасности в городе до предпоследнего «оранжевого» уровня, об этом сообщает «Интерфакс».
Метеорологи считают осадки опасными, не исключают стихийных бедствий и нанесения ущерба. Ожидается, что непогода продлится до конца дня, возможен град и порывы ветра до 17 м/с.
Власти просят москвичей быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
«В отдельных районах менее чем за час выпало свыше 40% месячной нормы осадков. Порывы ветра достигали 16 м/с, в некоторых районах зафиксирован град», — говорится в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.
Сильнее других от непогоды страдают север и северо-запад столицы, а также в Химки и Красногорск.
Mash сообщает, что ливень пробил крышу концертного зала Stadium на Ленинградском проспекте. Baza уточняет, что из здания эвакуировали 1000 человек.
Вода залила сцену и танцпол. Часть персонала эвакуировалась, другая пытается спасти аппаратуру и устранить потоп своими силами. На место едут экстренные службы столицы.
Также телеграм-канал опубликовал видео из магазина DNS в ТЦ «Парк 11». Торговый зал затопила вода, она «вода просачивается через любые щели и бьёт из канализации»
«Осторожно, Москва» обратил внимание на потоп на станции Марьина Роща. «В вестибюле станции Большой кольцевой потоки воды и заворожённые пассажиры», — пишет телеграм-канал.
Вода стекает в переход у станции метро «Строгино».
ТЦ «Шоколад» в Реутове затопила вода покупателей просят покинуть здание.
Подтопление наблюдается на улицах Москвы.