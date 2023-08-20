Вышел трейлер шутера по мультфильму «Киллер Боб»

В доступе у игрока будут автомобили, вертолеты и истребители. Геймеры смогут переключать камеру на вид из глаз персонажа. По словам разработчиков, при каждом старте сюжетной кампании она будет генерироваться заново, а также можно будет создавать свои собственные истории с помощью кастомизации Теневых Бобов.