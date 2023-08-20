Вышел трейлер шутера по мультфильму «Киллер Боб»

Вышел геймплейный трейлер игры «Киллер Боб». В видео главный герой ездит на дорогом спорктаре и ведет перестрелки.
Боб перестреливается с вроагами на стройке и промзоне, гоняется на улицах и взрывает военные базы. Главная цель киллера — уничтожить Теневое агентство.
В доступе у игрока будут автомобили, вертолеты и истребители. Геймеры смогут переключать камеру на вид из глаз персонажа. По словам разработчиков, при каждом старте сюжетной кампании она будет генерироваться заново, а также можно будет создавать свои собственные истории с помощью кастомизации Теневых Бобов.
Мультфильмы про Киллера Боба начали выходить в конце 1990-х годов и приобрели популярность. Главный герой — антропоморфное кофейное зерно.