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Вышел трейлер шутера по мультфильму «Киллер Боб»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:59

Вышел геймплейный трейлер игры «Киллер Боб». В видео главный герой ездит на дорогом спорктаре и ведет перестрелки.

Боб перестреливается с вроагами на стройке и промзоне, гоняется на улицах и взрывает военные базы. Главная цель киллера — уничтожить Теневое агентство.

В доступе у игрока будут автомобили, вертолеты и истребители. Геймеры смогут переключать камеру на вид из глаз персонажа. По словам разработчиков, при каждом старте сюжетной кампании она будет генерироваться заново, а также можно будет создавать свои собственные истории с помощью кастомизации Теневых Бобов.

Мультфильмы про Киллера Боба начали выходить в конце 1990-х годов и приобрели популярность. Главный герой — антропоморфное кофейное зерно.

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