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В Анапе неизвестные изменили выложенное камнями название села Сукко на «Сука»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:31

Близ села Сукко на берегу Черного моря в Краснодарском крае неизвестные изменили выложенное камнями название. Теперь вместо «Сукко» на горе жители села и туристы видят слово «Сука».

Атаман местного казачьего общества Борис Бесспалый рассказал изданию «Подъем», что это происходит не впервые. Он предполагает, что камни переложили дети из лагеря: однажды девочек из Волгограда поймали за этим делом, а затем заставили неделю убирать мусор в качестве наказания.

«Дебилов хватает. У нас каждый год какие‑то твари перекладывают. Это 100% дети из организованного лагеря. Местные, наоборот, это охраняют. Если поймают — голову открутят», — сказал Бесспалый. У тех, кто изменил название, «нутро гнилое дальше некуда», считает он.

В региональном главке МВД сообщили «Подъему», что полиция начала проверку. Подозреваемых пока не установили, им может грозить статья о мелком хулиганстве.

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