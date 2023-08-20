В Анапе неизвестные изменили выложенное камнями название села Сукко на «Сука»

«Дебилов хватает. У нас каждый год какие‑то твари перекладывают. Это 100% дети из организованного лагеря. Местные, наоборот, это охраняют. Если поймают — голову открутят», — сказал Бесспалый. У тех, кто изменил название, «нутро гнилое дальше некуда», считает он.