В США стал популярен ролик с антиправительственной песней. Консерваторы сравнили его с новым гимном

9 августа на ютьюб-канале радиостанции Западной Вирджинии вышел ролик, на котором неизвестный певец Оливер Энтони исполняет песню «Rich Men North Of Richmond» («Богатые люди к северу от Ричмонда»). За два дня видео набрало 2 млн просмотров и выбилось в лидеры чарта iTunes Country, а к моменту написания заметки его посмотрели уже 26 млн раз.
В своей песне Энтони критикует власти и большое правительство. Он выглядит и говорит как обычный работяга в лесистой местности, пишет Би-би-си. «Я продал свою душу, работая весь день / сверхурочно за дерьмовую плату. Это чертовский позор, до чего дошел мир / Для таких людей, как я, и таких, как ты», — поет он.
Через несколько дней после премьеры правые политики оценили песню, воспользовавшись возможностью раскритиковать чрезмерное налогообложение и ответственных за социальное обеспечение. Конгрессменка Марджори Тейлор Грин назвала песню «гимном забытых американцев». Кари Лейк, поддерживаемая Дональдом Трампом республиканка и экс-кандидатка на пост губернатора Аризоны, назвала композицию «гимном настоящего момента в американской истории». NBC News назвал ее «гимном консерваторов».
Сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи, в свою очередь, призвал «прогрессивных людей» прислушаться к проблемам, потому что «у левых есть лучшие решения, чем у правых».
Би-би-си пишет, что «Rich Men North Of Richmond» в очередной раз подчеркивает политические расхождения в американском обществе. Энтони представляет образ сельского, обиженного белокожего героя из рабочего класса. Ранее певец писал о работе и выпивке, но в личных видео он рассказывал, что выбрал трезвость и религию.
Газета напомнила о другой песне, создавшей похожий эффект — «Try That In A Small Town» («Попробуй это в маленьком городке»). Песня звучала на фоне кадров насилия и протестов Black Lives Matter, а слова передавали мысль, что «старый добрый мальчик» может сам поддерживать закон. Музыкальному критику Джону Караманику трек показался «свистком, красным мясом для [консервативной] базы». Автор Джейсон Олдин отрицал, что песня имеет какое‑либо отношение к расе, она прославляет ценности маленького городка, а ее критика «не только бесполезна, но и опасна».