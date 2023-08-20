В США стал популярен ролик с антиправительственной песней. Консерваторы сравнили его с новым гимном

В своей песне Энтони критикует власти и большое правительство. Он выглядит и говорит как обычный работяга в лесистой местности, пишет Би-би-си. «Я продал свою душу, работая весь день / сверхурочно за дерьмовую плату. Это чертовский позор, до чего дошел мир / Для таких людей, как я, и таких, как ты», — поет он.