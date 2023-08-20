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Пострадавшие и близкие жертв массовой стрельбы в Буффало подали в суд на YouTube и Reddit

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:58

16 выживших и сын погибшей в ходе прошлогодней стрельбы в Буффало подали в суд на Google, YouTube и их материнскую компанию Alphabet, а также Reddit. Они обвиняют платформы в предоставлении информации, которая помогла стрелку совершить преступление, сообщает New York Post.

14 мая 2022 года в продуктовом магазине Буффало (штат Нью-Йорк) 18-летний стрелок Пейтон Гендрон убил десять темнокожих людей на почве расовой ненависти. Его приговорили к пожизненному заключению.

«Благодаря использованию YouTube, Reddit и других сайтов стрелку привились образ мышления, знания и мотивация, необходимые для совершения расистского нападения», — говорится в иске Уэйна Джонса, сына 65-летней жертвы Селестины Чейни. В тот день пожилая женщина покупала ингредиенты для клубничного пирога со своей старшей сестрой.

В обоих исках говорится, что убийца «разработал планы насильственного расистского нападения, используя подробную информацию, полученную им из источников в социальных сетях». «Это расистское нападение можно было предотвратить, многие компании и частные лица могли предотвратить его», — заявил Уэйн Джонс.

YouTube и Reddit, по словам истцов, использовали алгоритмы и особенности платформы, которые «максимизировали взаимодействие стрелка со своими продуктами, систематически продвигая экстремальный и вредный контент и предоставляя бесконечный запас». Стрелок «стал очарованным и зависимым от этого онлайн-мира», утверждают они.

На форуме Reddit, специализирующемся на оружии, стрелок смог обсудить и приобрести снаряжение для нападения, говорится в исках. Видео на YouTube помогли Гендрону научиться снимать замок с магазина огнестрельного оружия, а также вести перестрелки. В массовой стрельбе также обвиняются производители и продавцы оружия и боевой экипировки и родители убийцы.

Представитель YouTube заявил, что компания выразила «глубочайшие соболезнования» тем, кто пострадал в результате бойни. «На протяжении многих лет YouTube инвестировал в технологии, команды и политики для выявления и удаления радикального контента», — сказал он.

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