Пострадавшие и близкие жертв массовой стрельбы в Буффало подали в суд на YouTube и Reddit

На форуме Reddit, специализирующемся на оружии, стрелок смог обсудить и приобрести снаряжение для нападения, говорится в исках. Видео на YouTube помогли Гендрону научиться снимать замок с магазина огнестрельного оружия, а также вести перестрелки. В массовой стрельбе также обвиняются производители и продавцы оружия и боевой экипировки и родители убийцы.