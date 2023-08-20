Самая старая косатка из живущих в неволе умерла в Майами. Недавно ее собирались отпустить

По словам зоозащитников, Лолита была жестоко схвачена в Пенн-Коув, недалеко от побережья штата Вашингтон, 8 августа 1970 года, когда ей было около четырех лет. Затем косатку продали океанариуму Майами. Она делила жила вместе с самцом косатки Хьюго на протяжении первых 10 лет в неволе. По данным некоммерческой организации Ric O’Barry’s Dolphin Project, Хьюго умер в 1980 году из‑за аневризмы головного мозга.