Реклама
Новости

Самая старая косатка из живущих в неволе умерла в Майами. Недавно ее собирались отпустить

Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:03

В Майами умерла57-летняя косатка Лолита. Врачи выявили у нее подозрение на заболевание почек, но спасти не смогли, сообщается в твиттере местного океанариума.

Последние два дня своей жизни Лолита испытывала сильный дискомфорт в желудке. Океанариум объявил о закрытии на некоторое время, чтобы наша команда могла поразмышлять о жизни и наследии Лолиты».

По словам зоозащитников, Лолита была жестоко схвачена в Пенн-Коув, недалеко от побережья штата Вашингтон, 8 августа 1970 года, когда ей было около четырех лет. Затем косатку продали океанариуму Майами. Она делила жила вместе с самцом косатки Хьюго на протяжении первых 10 лет в неволе. По данным некоммерческой организации Ric O’Barry’s Dolphin Project, Хьюго умер в 1980 году из‑за аневризмы головного мозга.

В марте океанариум пообещал вернуть Лолиту в родные воды в течение двух лет. Однако опекуны Лолиты сочли, что она не может «выжить в дикой природе после более чем 50 лет на попечении человека».

Владелец клуба NFL Indianapolis Colts, который финансировал выпуск Лолиты на волю, Джим Ирсей заявил, что «находит утешение в том, что в прошлом году ее жилищные условия значительно улучшили».

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»