Самая старая косатка из живущих в неволе умерла в Майами. Недавно ее собирались отпустить

В Майами умерла57-летняя косатка Лолита. Врачи выявили у нее подозрение на заболевание почек, но спасти не смогли, сообщается в твиттере местного океанариума.
Последние два дня своей жизни Лолита испытывала сильный дискомфорт в желудке. Океанариум объявил о закрытии на некоторое время, чтобы наша команда могла поразмышлять о жизни и наследии Лолиты».
По словам зоозащитников, Лолита была жестоко схвачена в Пенн-Коув, недалеко от побережья штата Вашингтон, 8 августа 1970 года, когда ей было около четырех лет. Затем косатку продали океанариуму Майами. Она делила жила вместе с самцом косатки Хьюго на протяжении первых 10 лет в неволе. По данным некоммерческой организации Ric O’Barry’s Dolphin Project, Хьюго умер в 1980 году из‑за аневризмы головного мозга.
В марте океанариум пообещал вернуть Лолиту в родные воды в течение двух лет. Однако опекуны Лолиты сочли, что она не может «выжить в дикой природе после более чем 50 лет на попечении человека».
Владелец клуба NFL Indianapolis Colts, который финансировал выпуск Лолиты на волю, Джим Ирсей заявил, что «находит утешение в том, что в прошлом году ее жилищные условия значительно улучшили».