Сын режиссера «Белоснежки» 1937 года недоволен ремейком: «Отец и Дисней в гробу бы перевернулись»

«Я считаю откровенно оскорбительным то, что они сделали с некоторыми из этих классических фильмов. Нет никакого уважения к тому, что сделал Дисней, и к тому, что сделал мой отец… Я думаю, что Уолт и он сам перевернулись бы в могиле», — отметил он.