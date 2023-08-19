Сын режиссера «Белоснежки» 1937 года недоволен ремейком: «Отец и Дисней в гробу бы перевернулись»

Разговаривая с журналистом газеты, он заявил, что его отец и Уолт Дисней «переворачиваются в гробу», когда боссы студии «уничтожают» их творение.
Дэвид Хейл Хэнд приходится сыном постановщику и аниматору Дэвиду Додду Хэнду, который в 1937 году снял «Белоснежку и семь гномов», а в 1942 году работал над «Бэмби». Оба мультфильма стали культовыми работами для студии Уолта Диснея. Хэнд-младший также в 1990-е работал дизайнером в компании. Сейчас ему 91 год.
Игровой фильм о Белоснежке должен выйти 22 марта 2024 года, в нем участвуют Рэйчел Зиглер и Галь Гадот. Постановщиком картины стал Марк Уэбб («Новый Человек-паук»), а сценарий написали Грета Гервиг и Эрин Крессида Уилсон.
По словам Зиглер, оригинальный мультфильм «крайне устарел», а принц ведет себя как сталкер, преследующий девушку. 22-летняя актриса намекнула, что в будущем мюзикле история будет полностью переработана, а Белоснежка станет «фантастическим лидером». «Ее не будет спасать принц, и она не будет мечтать о настоящей любви», — сказала она.
По мнению Хэнда-младшего, многие молодые люди «никогда не видели оригинала» и «не понимают, о чем говорят».
«У [авторов нового фильма] совершенно другая концепция, и я с ней совершенно не согласен. Я уверен, что мой отец и Уолт тоже были бы очень не согласны с ней. Ужасно, что кто‑то так смотрит … на прежние формы искусства в современном мире кино», — считает он.
Корпорацию Disney сын режиссера оригинальной «Белоснежки» обвинил в неуважении к классическим картинам и их авторам. Хэнд-младший уверен, что оригинальный фильм был сделан «с хорошим вкусом для своего времени», и не согласен с радикальным подходом компании. Он также назвал «позором» то, что Disney «пытается сделать что‑то новое с тем, что имело такой большой успех раньше».
«Я боюсь того, что они собираются сделать с ранними фильмами… Их идеи сейчас настолько радикальны. Они меняют сюжеты, меняют ход мыслей персонажей, это уже не оригинальные истории. Они придумывают все новые и новые истории, а мне все это не нравится», — говорит Хэнд.
«Я считаю откровенно оскорбительным то, что они сделали с некоторыми из этих классических фильмов. Нет никакого уважения к тому, что сделал Дисней, и к тому, что сделал мой отец… Я думаю, что Уолт и он сам перевернулись бы в могиле», — отметил он.
«Не следует брать классику и переписывать ее по своему образу и подобию. Возьмите что‑нибудь другое… создайте новых персонажей, если вы собираетесь это сделать, но не разрушайте и не пытайтесь разрушить то, что является классикой и прекрасным произведением», — обратился к боссам Disney Хэнд.
Хэнд несколько раз общался с Адрианой Казелотти, исполнительницей роли Белоснежки в оригинальном фильме. По его оценке, актриса была бы «в ужасе» от предположений, что ее героиня не была феминисткой. «Очень гордилась своей ролью в „Белоснежке“. Такая прекрасная… Она прожила в этой роли всю свою жизнь», — добавил он.