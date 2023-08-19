Перепись Росстата: одиночек стало больше, чем домохозяйств из нескольких человек

Последняя Всероссийская перепись населения 2021 года выявила, что домохозяйства, состоящие из одного человека, стали самыми распространенными в России. Данные переписи проанализировали эксперты Института социально-экономических проблем народонаселения имени Н.М. Римашевской Лидия Прокофьева и Ирина Корчагина. Их выводами поделился РБК.
Согласно переписи, с 2002 года доля одиночек выросла почти вдвое — с 22,3% до 41,8%. Сейчас в стране насчитывается 27,6 млн таких домохозяйств. При этом полных семей с детьми в России лишь пятая часть (20,7%) из всех домохозяйств, хотя в 2002 году их было 39,7%.
Из всех семей с детьми 37,7% составляют матери-одиночки (их доля увеличилась с 2002 года на 6 процентных пунктов). Вырос и процент семей из отцов-одиночек с детьми — с 4,1% в 2002-м до 8,2% в 2021-м.
Причину роста числа одиночек эксперты видят в том, что молодежь все чаще покидает родительские семьи до образования своих собственных. Это подтверждается и тем, что большинство одиночек — люди трудоспособного возраста, а не пенсионеры. Доля трудоспособного населения в составе одиночек увеличилась с 35,7% в 1994 году до 57,4% в 2021-м.
Самый большой процент одиночек в Центральном федеральном округе и Москве, где больше половины домохозяйств состоят их одного человека. Самый низкий — в Кавказском округе, где одиноко проживают лишь четверть домохозяйств.
Если верить переписи, то по доле одиночек Россия обогнала даже европейские страны, всегда имевшие более высокий уровень одиноко проживающих в структуре домохозяйств. К примеру, во Франции в 2019 году доля одиночек составила 37%, увеличившись с 2008 года на 3,5 процентных пункта.
Впрочем, авторы статьи сомневаются в достоверности последней переписи и в том, что за последние годы могло произойти столь резкое обособление людей. Критикует данные переписи 2021 года и демограф Алексей Ракша. «Такого резкого ускорения обособления людей быть не может. Настолько резкий рост числа домохозяйств, состоящих из одного члена, крайне маловероятен и не согласуется с другими тенденциями», — говорит он.
РБК отмечает, что плохое качество данных может объясняться тем, что перепись проводилась в постковидное время, а опросники можно было заполнить на «Госуслугах», причем не только за себя, но и за всю семью. Кроме того, почти в три раза — до 9 млн человек — увеличилось количество тех, кто решил ответить на минимальное число вопросов или вообще не принявших участие в анкетировании. Данные о некоторых их них Росстат затем брал из административных источников.