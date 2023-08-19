Перепись Росстата: одиночек стало больше, чем домохозяйств из нескольких человек

РБК отмечает, что плохое качество данных может объясняться тем, что перепись проводилась в постковидное время, а опросники можно было заполнить на «Госуслугах», причем не только за себя, но и за всю семью. Кроме того, почти в три раза — до 9 млн человек — увеличилось количество тех, кто решил ответить на минимальное число вопросов или вообще не принявших участие в анкетировании. Данные о некоторых их них Росстат затем брал из административных источников.