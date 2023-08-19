Пять макак убежали от жителя аула в Карачаево-Черкесии

«Троих утром сразу поймали сами. С четвёртой обезьяной соседка помогла, пришла, сказала, что поймали, типа на кухне была, мы её резко ящиком накрыли и всё. По пятой сосед позвонил, сказал: „Вот на дереве сидит“. Мы пришли, поймали. За сутки все были пойманы. Всё замечательно, никто не пострадал. Все живы-здоровы. Пострадала только моя нервная система за эти сутки», — пожаловался хозяин. По его словам, его соседи уже привыкли и не удивляются обезьянкам.