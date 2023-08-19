Пять макак убежали от жителя аула в Карачаево-Черкесии

От жителя аула Кумыш в Карачаево-Черкесии сбежали пять макак, владелец потратил сутки на их ловлю, пишут «Аргументы и Факты Ставрополь» и «Подъём».
О пропаже мужчина рассказал в местном телеграм-каналах. Он опубликовал объявление и попросил жителей села сообщить ему о найденных обезьянах. К посту владелец также прикрепил ролик с питомцами, сидящими на газовой трубе.
«Подъему» местный житель рассказал, что занимается разведением макак. В один день он убирался в их вольере и забыл закрыть за собой дверь.
«Бабушка пошла их кормить, приходит ко мне, спрашивает: „Где обезьяны?“ Я говорю: „В смысле где? В вольере“. Отвечает: „Там их нет“. Я выбегаю, смотрю, они на трубе как вороны сидят впятером. Позвонил другу, дяде, приехали, начали помогать ловить», — поведал владелец журналистам.
«Они начали по трубам разбегаться кто-куда, каждый в определённом доме спрыгнул по соседям. Это был уже вечер, а зная их психологию, что вечером они уголок находят и прячутся там до утра, то ночью их никто не искал. Поставили будильник на пять утра и с рассветом солнца начали искать», — продолжает он.
«Троих утром сразу поймали сами. С четвёртой обезьяной соседка помогла, пришла, сказала, что поймали, типа на кухне была, мы её резко ящиком накрыли и всё. По пятой сосед позвонил, сказал: „Вот на дереве сидит“. Мы пришли, поймали. За сутки все были пойманы. Всё замечательно, никто не пострадал. Все живы-здоровы. Пострадала только моя нервная система за эти сутки», — пожаловался хозяин. По его словам, его соседи уже привыкли и не удивляются обезьянкам.