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Журналиста Карена Шаиняна* объявили в розыск

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:27

МВД России объявило в розыск журналиста Карена Шаиняна*, известного как автора ютуб-канала, посвященного проблемам ЛГБТ-сообщества. Об этом стало известно из онлайн-базы ведомства.

Шаиняна* разыскивают в связи с возбужденным против него уголовным делом. Сам журналист утверждает, что не знает, по какое статье его преследуют и «в чем суть» обвинений.

«Знаю только, что оно (дело — Прим. ред.) находится в производстве Следственного отдела ОМВД по Мещанскому району», — сказал он «Медиазоне»*.

В соцсетях журналист отметил, что планировал поездку в Кыргызстан, но отменил ее. «Все же не зря я отказался от поездки в Кыргызстан: ровно сегодня меня бы арестовали и отправили в тюрьму в Россию», — написал он.

Шаинян добавил, что в базе розыска МВД разместили его фотографии шестилетней и десятилетней давности. После этого журналист опубликовал свежее селфи себя, подписав его «А чего меня разыскивать, вот он я!».

Следом Шаинян показал видео, сделанные на морском побережье. Где именно он находится в данный момент, журналист уточнять не стал.

В июле Карена Шаиняна внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Согласно данным реестра, на него завели дело по экстремистской статье.

«Об уголовном деле мы ничего не знаем и найти его будет не так просто, сказал мне адвокат. Я спросил его, за что это может быть. „За слова, только за слова“, говорит», — комментировал тогда ситуацию Шаинян.

По мнению журналиста, дело в его отношении может быть связано с тем, что он открыто утверждает, что представители ЛГБТ-сообщества «абсолютно такие же полноправные граждане своей страны и что любое угнетение, ущемление прав или насилие под любым предлогом — это преступление».

На ютуб-канал Шаинян подписаны более 200 тыс. пользователей. В разное время на нем выходили шоу «Straight Talk with Gay People» с участием открытых квир-людей, документальный сериал «Квирография» о жизни представителей ЛГБТК в России и программа «За гранью» — о действительности и мыслях людей за пределами Москвы.

*Карен Шаинян и издание «Медиазона» внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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