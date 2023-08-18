Журналиста Карена Шаиняна* объявили в розыск

МВД России объявило в розыск журналиста Карена Шаиняна*, известного как автора ютуб-канала, посвященного проблемам ЛГБТ-сообщества. Об этом стало известно из онлайн-базы ведомства.
Шаиняна* разыскивают в связи с возбужденным против него уголовным делом. Сам журналист утверждает, что не знает, по какое статье его преследуют и «в чем суть» обвинений.
«Знаю только, что оно (дело — Прим. ред.) находится в производстве Следственного отдела ОМВД по Мещанскому району», — сказал он «Медиазоне»*.
В соцсетях журналист отметил, что планировал поездку в Кыргызстан, но отменил ее. «Все же не зря я отказался от поездки в Кыргызстан: ровно сегодня меня бы арестовали и отправили в тюрьму в Россию», — написал он.
Шаинян добавил, что в базе розыска МВД разместили его фотографии шестилетней и десятилетней давности. После этого журналист опубликовал свежее селфи себя, подписав его «А чего меня разыскивать, вот он я!».
Следом Шаинян показал видео, сделанные на морском побережье. Где именно он находится в данный момент, журналист уточнять не стал.
В июле Карена Шаиняна внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Согласно данным реестра, на него завели дело по экстремистской статье.
«Об уголовном деле мы ничего не знаем и найти его будет не так просто, сказал мне адвокат. Я спросил его, за что это может быть. „За слова, только за слова“, говорит», — комментировал тогда ситуацию Шаинян.
По мнению журналиста, дело в его отношении может быть связано с тем, что он открыто утверждает, что представители ЛГБТ-сообщества «абсолютно такие же полноправные граждане своей страны и что любое угнетение, ущемление прав или насилие под любым предлогом — это преступление».
На ютуб-канал Шаинян подписаны более 200 тыс. пользователей. В разное время на нем выходили шоу «Straight Talk with Gay People» с участием открытых квир-людей, документальный сериал «Квирография» о жизни представителей ЛГБТК в России и программа «За гранью» — о действительности и мыслях людей за пределами Москвы.