«Давайте без рук»: актриса Бортич пожаловалась на «сальные комментарии» от мужчин на улице

«Сегодня у меня второй раз за это лето (странно, но раньше я действительно с таким не сталкивалась) случился инцидент, где незнакомец говорит мне сальный комментарий прямо в лицо… Я просто поражаюсь, я не понимаю — как это вообще возможно? Как могут люди, мужчины, особенно взрослые, изрекать такое», — заявила Бортич. Она напомнила про комментарии «из этой же серии» под фотографиями, которые «в 99,9% случаев» оставляют страницы «взрослого мужчины с женой и детьми».