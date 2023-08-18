«Давайте без рук»: актриса Бортич пожаловалась на «сальные комментарии» от мужчин на улице

Актриса Саша Бортич пожаловалась в инстаграме* на поведение незнакомых мужчин, которые хотят с ней сфотографироваться. Мнение в соцсетях разделилось: кто‑то поддержал девушку, а кто‑то не понял, в чем проблема.
Бортич рассказала, что незнакомцы во время фотографирования всегда обнимают ее за талию, но ей это не нравится и она отшучивается: «Давайте без рук». Однако мужчины и некоторые женщины решили, что проблема в ней, и сослались на «время такое», когда «мужиков и так нет».
«Сегодня у меня второй раз за это лето (странно, но раньше я действительно с таким не сталкивалась) случился инцидент, где незнакомец говорит мне сальный комментарий прямо в лицо… Я просто поражаюсь, я не понимаю — как это вообще возможно? Как могут люди, мужчины, особенно взрослые, изрекать такое», — заявила Бортич. Она напомнила про комментарии «из этой же серии» под фотографиями, которые «в 99,9% случаев» оставляют страницы «взрослого мужчины с женой и детьми».
Под постом девушки поделились своими историями приставаний и страха за себя.
В 2016 году полиция графства Ноттингемшир в Англии приравняла приставания на улице, в том числе сальные «комплименты» и посвистывания вслед женщинам, к преступлениям, совершенным на почве ненависти.
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